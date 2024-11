Müller Viktória, a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium tanára a francia–magyar kapcsolatok terén végzett történészi kutatásaiért és kimagasló pedagógusi tevékenységéért a francia köztársasági elnök által adományozott Francia Nemzeti Érdemrend kitüntetést vehette át a budapesti nagyköveti rezidencián Jonathan Lacôte nagykövet úrtól pénteken.

A francia nagykövetségen Varga Gábor országgyűlési képviselő, Müller Viktória és Sükösd Tamás polgármester

Fotó: Az iskolától

A francia nagykövetségen adták át az elismerést

Varga Gábor, Dél-Fejér országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen, és a következő szavakkal méltatta a pedagógust: – Megtisztelő, hogy részt vehettem a bensőséges ünnepségen, és egyben büszkeséggel is tölt el, hogy Viki személyben a térségünkben dolgozik ilyen magas kitüntetésre méltó kutató és pedagógus. – Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere is gratulált a szakembernek: – Gratulálok Müller Viktória tanárnőnek, gimnáziumunk igazgatóhelyettesének, a Francia Nemzeti Érdemrendhez, melyet a mai napon vett át a nagykövet úrtól! Sárbogárd méltán büszke a kitüntetett tanárnőre, a magyar–francia kulturális kapcsolat meghatározó alakjára. –

Az elismerés átadása

Fotó: Az iskolától

A gimnázium közössége, online felületén is gratulált az elismert munkatársnak: - Büszkék vagyunk! Iskolánk tanára, Müller Viktória a Francia Nemzeti Érdemrend kitüntetést kapta a francia köztársasági elnöktől, elismerve történészi és pedagógusi tevékenységét. -

