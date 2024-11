Frissen Fejérből 1 órája

Fix traffipaxokat telepítenek Fejér vármegyében?

A közelmúltban is több súlyos, halálos kimenetelű baleset történt sebességhatár-túllépés miatt. A fővárosban több fix traffipaxot is telepítettek az Árpád hídra, amelyekkel azóta több gyorshajtó is horogra akadt. Vajon várható-e, hogy Fejér vármegyében is növelik a fix traffipaxok számát?

Feol.hu Feol.hu

A fővárosban júliusban gázolt halálra két, egymással versengő autós egy biciklist az Árpád hídon. A tragédia után fix traffipaxok telepítéséről döntöttek, amelyeket azóta üzembe is helyeztek, és bizony akad munkájuk. Úgy tűnik, hiába a sebességmérés, rendre akadnak olyanok, akiknek a sebességkorlátozásra figyelmeztető tábla csak egy ajánlás. De mi a helyzet Fejér vármegyében? A fix traffipaxok a balesetmegelőzés fontos eszközei

Illusztráció: Pexels Főszerepben a megelőzés A Fejér Vármegyei Rendőr-Főkapitányság a Duol.hu megkeresésére közölte, hogy a közlekedési balesetek megelőzésében a sebességellenőrzés szerepe vitathatatlan, ezért azok hatékonyságának növelése érdekében a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a klasszikus rendőri ellenőrzések mellett más módszerek alkalmazását támogatja. A főkapitányság helyi szervei részletesen és folyamatosan tájékoztatják az önkormányzatokat a fix traffipaxok telepítésével kapcsolatban, és a visszajelzések alapján közreműködnek a helyszínek kiválasztásában, figyelembe véve a baleseti kockázatokat és az infrastruktúra adottságait. Fix traffipaxok a vármegyében Fejér vármegyében Dunaújvárosnál a 6-os számú főúton áll fix traffipax a 75-ös kilométer szelvényben. A Székesfehérváron jelenleg van három fix traffipax van. Ezeken kívül a vármegyében még hat helyszínen működik ilyen berendezés. Ezek mindegyike előtt néhány tíz méterrel tábla figyelmezteti az autósokat a sebességmérésre. A berendezések radaros technológiával működnek, és képesek 24 órás, folyamatos mérésre különböző forgalmi és fényviszonyok mellett. Minden napszakban jó minőségű felvételeket készítenek az elhaladó járművekről, felismerve azok honosságát és rendszámát is.

