A PRIME, azaz a Promoting and Improving Existing Methods of Youth Participation egy olyan projekt, melynek célja a fiatalok támogatása, bevonása a döntéshozásba iskolai keretek között, részvételük növelése a Kárpát-medencében, valamint az ottani együttműködések fejlesztése. E projekt zárult le nemrég, zárókonferenciájának pedig Székesfehérváron, a Városháza adott otthont. A helyszínválasztás pedig nem véletlen, hiszen a város fontosnak tartja a fiatalok megszólítását és bevonásukat a közügyekbe. Erről beszélt köszöntőbeszédében Cser-Palkovics András polgármester is.

Fiatalok támogatása határon innen és túl - erről szólt a konferencia.

Fotó: Fehér Gábor /Fejér Megyei Hírlap

A fiatalok támogatása és bevonása a közügyekbe

– Városunkban kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy megszólítsuk a fiatalokat, hiszen városunk jövője nélkülük elképzelhetetlen. A projekt kapcsán a diákönkormányzatok jelentőségét szeretném kiemelni, amivel úgy gondolom, hogy minden önkormányzatnak foglalkoznia kell. Be kell vonni a fiatalokat a helyi közösségi ügyekbe és velük közösen ötletelni a várost érintő kérdésekben – fogalmazott, majd pedig hozzátette: nagy öröm számára látni, hogy azok a fiatalok, akik már általános iskolában csatlakoztak valamilyen diákszervezethez, ezt folytatják a gimnáziumban, majd a felsőoktatásban is.

Másfél millió gyermek és 140 ezer tanár

Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára a határunkon átívelő összefogást hangsúlyozta. Mint mondta jó látni, hogy át tudunk lépni egymáshoz, közösen gondolkozni és megerősíteni az érdekképviseletet, illetve hogy együtt tudnak működni a tanárok és diákok a kormányzással.

A számadatok tekintetében a helyettes államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon a köznevelésben másfél millió gyermekért, 140 ezer pedagógusért és több mint 12 ezer feladatellátási helyért felelnek.

Sikeres fiatalok, sikeres nemzet

A záróeseményen jelen volt Varga-Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára is, aki a következőkre tért ki köszönőjében: