A hagyományos novemberi kampány az egyik legelterjedtebb férfibetegség, a prosztatarák szűrésének a fontosságára hívja fel a figyelmet. Örömmel jelentjük, hogy Székesfehérváron ismét célba ért az üzenet: a Család- és Nővédelmi Központ megtelt résztvevőkkel a férfi szűrőnapon!

Nagy érdeklődés övezte idén is az ingyenes férfi szűrőnapot.

Fotó: Nagy Norbert

Már kora délelőttől kígyózott a sor a szűrőasztalok előtt, ahol vérnyomás-, vércukor- és koleszterin-mérést és egyéb állapotfelmérő vizsgálatot végeztek az egészségügyi szakemberek, majd ezt követően urológiai vizsgálatra került sor.

Östör Annamária, az egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnoka a FEOL kérdésére elmondta, a 2011 óta minden évben megrendezésre kerülő eseményre – Székesfehérvár Önkormányzata és az Egészségfejlesztési Iroda szervezésében – évről évre nagyobb az érdeklődés, idén is abszolút megteltek a helyek, sőt túljelentkezés is volt. A tanácsnok asszony hozzátette, hogy aki nem tudott eljutni, vagy a túljelentkezés miatt lemaradt a szombati szűrésről, ne aggódjon, hiszen háziorvosi beutaló nélkül is jelentkezhet a Hunyadi úti szakrendelő ezen vizsgálatára.