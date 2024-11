Kiszélesítik a csaknem egy kilométeres útszakaszt Rácalmáson az artézi kúttól a Bajcsy-Zsilinszky utca végéig. Új aszfalt burkolattal látják el, továbbá két helyen kerékpáros pihenőt is kialakítanak, térburkolattal, világítással, pihenőpaddal, kerékpár támasszal, szeméttárolóval. A munkálatok az időjárás függvényében a tél folyamán is zajlanak, a beruházás a tervek szerint 2025. áprilisában fejeződik be. A kerékpárút a Bajcsy-Zsilinszky utca felől már lezárásra került, emiatt kérjük szíves megértésüket, egyúttal felhívjuk figyelmüket a kivitelező által kihelyezett közlekedési jelzőtáblák utasításainak betartására.

Szükséges volt a felújítás

Fotó: Önkormányzat

Ezzel a beruházással párhuzamosan hamarosan megkezdődik a Kis-Dunapart utca útfelújítása is, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Páskom utca között, ahol felfestett útburkolati jelek jelzik majd a kerékpáros nyomot. Így a két beruházás befejeztével csodálatos természeti környezetben, jó minőségű aszfaltozott úton kerékpározhatnak majd egészen Dunaújvárosig.