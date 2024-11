Fekete napok a Vízműnél

A Fejér megyei Víz- és Csatornaművek adatai szerint a legutóbbi napok vízszolgáltatása a következőképpen alakult: 24-én 35 088, 25-én 35 216, 26-án 35 503 köbméter ivóvíz. Mindezt az a Székesfehérvár fogyasztotta el, amely az elmúlt év hasonló időszakában csúcsnak számította a 28 000köbméter napi ivóvízfogyasztást. A tavalyi és a mai csúcs mellett is naponta üres az öreghegyi víztároló medence. A szokásos 4,5 méteres vízoszlop magasság után a hajnali időszakban is csak 60 centi vízmagasságot tudnak mérni a tározóban manapság. A Vízmű fehérvári üzemvezetője, Gyurcsek Jenő elmondta, hogy nem a víz hiánya, hanem a gépek teljesítőképessége miatt szolgáltat kevesebb vizet a Fejér megyei Víz- és Csatornaművek - számolt be a fekete napokról az 1974-es Fejér Megyei Hírlap.

Gerle-invázió a Váraljasoron

A Gabonafelvásárló- és Feldolgozó Vállalat Váraljasori hat és fél holdas tárolótelepén valóságos „góré-várost” építettek fel. Harminckilenc kukoricatároló sorakozik itt katonás rendben, amelyekben több mint négyszáz vagon csöves tengerit tudnak elhelyezni. A telepnek már hetek óta „vendégei” is vannak. Egy népes gerlesereg özönlötte el a górékat. A mintegy tízezernyi madártársaság valósággal ellepi a tárolókat, a szabadon hagyott kukoricahalmokat, az ereszcsatornákat és a villanyvezetékeket. Tömegükre jellemző, hogy tavaly többórás áramszünetet is okoztak, az egyik villanyvezeték leszakadt a rátelepedő madarak súlya alatt. Hozzávetőleges számítások szerint naponta ezer kilogramm szemet pusztítanak el - írta az 1964-es Fejér Megyei Hírlap hasábja.