Adósságelengedés a Dunaferrnek

„Az ÁV Rt. igazgatósága úgy döntött, hogy adósságkonszolidációs szerződést köt a Nitrokémia, a Dunaferr és a Tokaj Rt.-vel. Az így elengedett adósságok összege meghaladja a 3,6 milliárd forintot, mondta el Lascsik Attila, az ÁV Rt. vezérigazgatója szerdai sajtótájékoztatóján, ismertetve a keddi igazgatósági ülésen történteket. Az AV Rt. fennhatósága alá tartozó cégek tulajdonában lévő banki részvények a vagyonkezelő szervezethez kerültek. Összesen 2,7 milliárd forint nagyságú részvénycsomagot adtak át a vállalatok az ÁV Rt.-nek, aminek fejében a tulajdonos az átadott részvények értékével megegyező nagyságú vállalati tartozásért kezességet vállalt. Nem tudtak behajtani 218 millió forint nagyságú részvénycsomagot, mivel ezek olyan társaságoknál voltak, melyeket azóta felszámoltak vagy megszüntettek.” - írtuk meg 1994. november 2-én.

A zeneiskola hangszervágyai

A Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola zongora-tanszak vezetője, Bódi Árpádné újságolta el kollégánknak 30 évvel ezelőtt: "Hangversenyzongora a gyermekekért jelmondattal alapítványt hoztunk létre azzal a céllal, hogy a zeneiskola öreg zongorái között legyen végre egy többet tudó, gyönyörűbben megszólaló hangszer, amelyen a legtehetségesebb diákok fel tudnak készülni a versenyekre, például az országos kétzongorás, kétkezes versenyre. Szülői értekezleten is beszéltünk erről, az alapítvány ötletét örömmel fogadták, s úgy tűnik, nem csak erkölcsi, anyagi támogatásukra is számíthatunk. Szponzorokat is keresünk, mert fontos az a hangi élmény és teljesítmény, amit egy profi hangszer képes nyújtani megszólaltatójának és a közönségének. Kétszáz gyerek jár zongora-tanszakunkra.”

Több százmilliós IBM-beruházás Fehérváron

„Az avatást megelőző sajtótájékoztatón Széles Gábor elmondta, hogy a Videoton 300 millió forintot fordított a csarnok átépítésére, a megfelelő infrastruktúra kialakítására. Az IBM hozta a berendezéseket, gépeket 4 millió USD értékben. A mintegy 2000 négyzetméter alapterületű üzemben jelenleg 1200 négyzetméteren indult be a termelés, a további gyártósorokat várhatóan 1995 márciusában adják át. A Videoton vezetői remélik, hogy ha már az IBM felismerte a magas minőségű termékgyártás feltételeit Székesfehérváron, később más alkatrészek gyártását is ide telepítik. A 10 mérnök irányításával dolgozó 70 betanított munkás 100 százalékos Videoton tulajdonú vállalatnál (Mechatronika Kft.) dolgozik, s az IBM gépei teljes tulajdonú IBM vállalathoz kerültek. Az együttműködés végső jogi formáját később döntik el.” - számoltunk be róla három évtizede, ezen a napon.