Antibarbi világ volt akkoriban

Groteszk a divat! – címmel jelent meg a hírlapban 1964. november 15-én egy cikk, mely azt taglalja, hogy nem a tökéletes formájú, alakú, és nem a harmonikus színű játékok a legkelendőbbek, hanem éppen a groteszk, tarkabarka figurákat keresik a világ piacán.

„Ki hinné, hogy a »babavilág« is követi a divat hullámzásait? A MÜTEX háziipari szövetkezet dolgozói szerint – akik gyerekjátékokat, babákat készítenek, ez így van. A szövetkezetben az idén 200 ezer textiltest baba készül, a külföldi vásárlók ízlése, kívánságai szerint. Anglia és az Egyesült Államok például groteszk babákat rendeltek; Hollandia, Svájc és Dánia gyermekei, vagy tán inkább szüleik, díszesebb kivitelű, élénk színű ruhákba öltöztetett babákat szeretik. A plüss állatfigurák vásárlói, Ausztria, Lengyelország, Svédország, megint csak a groteszk játékokat keresik, mondván: a gyerekek igen szívesen játszanak ezekkel a mókás játékokkal, rendkívül gyorsan megbarátkoznak velük.”

A répa ingatag, úgy hajlik mint a nád

Hatvan évvel ezelőtt, ezen a napon írtak a Polarimeter nevű műszerről, mely akkoriban nem volt más, mint a borhamisítók réme. Mikor még must kerül a vizsgálók elé, akkor elég egy zöldre színeződő reangens, de ha már kész a bor, az elhajlás mutatja meg a répát és a nádat. Így írt erről a hírlap: A magyar bortörvény rendkívül szigorú rendszabályokkal őrzi világhírű borainak eredetiségét, természetes „erényeit” és hamisításnak minősíti többek között a szeszfok, illetve a mustoknál a cukorfok növelését célzó cukrozást, még akkor is, ha nem jár együtt vizezéssel. A borászat fejlesztésével párhuzamosan egyre szűkülnek a bor- és musthamisítók spekulációs lehetőségei: ma már megbízható műszerek, vizsgálati módszerek állnak rendelkezésre, hogy az esetleges hamisítókat gyorsan leleplezzék. Az idén bőséges a szüret, viszont sok helyütt korán kellett leszedni a szőlőt, s így a mustok természetes cukortartalma többnyire alacsony. Viszont a cukorfok lényegesen befolyásolja az átvételi árakat, ezért az állami pincegazdaságok különös gonddal ügyelnek arra, hogy mesterségesen felcukrozott musttételek ne kerüljenek a készletekbe. A hamisítás leleplezését az teszi lehetővé, hogy a mustba kevert répa- vagy nádcukrot, más néven szaharózt vegyszeres próbával szinte pillanatok alatt ki tudják mutatni bármely pincegazdaságban: a Diazouracil nevű vegyszer hatására a kémcsőbe helyezett cukrozott must megzöldül. A vízzel hígított, majd cukorral „kiegyensúlyozott” mustokban esetenként még a víz szennyezőanyagait, főleg a nitrátot is ki tudják mutatni vegyelemzéssel. A már kiforrott borok esetében a Diazouracil teljesen veszélytelen a hamisítókra, viszont annál jobban rettegnek egy kis „ördöngős” optikai műszertől a polarimetertől. A vizsgált boron át bocsátott polarizált fény síkját ugyanis a természetes szőlőcukor és gyümölcscukor bizonyos szögben balra, az esetleg belekevert répa-, vagy nádcukor pedig jobbra fordítja el. Az elhajlás szögéből a hamisítás mértékére is lehet következtetni, A polarimeter leleplező adatait aztán az Országos Borminősítő Intézet laboratóriumában vegyelemzéssel ellenőrzik s így a magyar bor hírnevét veszélyeztető hamisítók ellen – a pénzügyőrség intézkedésére – büntető eljárást indítanak.