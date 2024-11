Kínokat gyógyító kígyók a lakásban

Ötven évvel ezelőtt nagy vállalkozási ötletről írt a Fejér Megyei Hírlap, a november 9-én megjelenő számban, Alapítsunk kígyófarmot? címmel.

Igen, létesítsünk csörgőkígyó-farmot, indítványozza Janisch Miklós zoológus doktor, állami mérgeskígyó szakértő, aki immár 40 éve foglalkozik a nem túl nagy népszerűségnek örvendő hüllőkkel. Az első hallásra kissé szokatlan javaslatot meg is indokolja:

- A különböző kígyófajok mérgének hatása más-más. Van például olyan, amelyik trombózisok gyógyítására alkalmas. Vietnámi orvosok adták hírül annak idején azt az esetet, hogy egy terhes anya mindkét lába trombózisos volt. Miközben a kórházba ment, megmarta egy halászviperával rokon fajú kígyó és kórházba már gyógyult lábbal érkezett. Erre felfigyelve gyűjtöttek mérget a faj egyedeitől, s gyógyszert állítottak elő belőle. A medicina egy-két óra alatt gyógyított olyan trombózisokat, amelyeket korábban 6-8 hónapig kezeltek. Később észleltek bizonyos káros hatást is az új gyógyszerrel kezelt betegeknél, ezért a vizsgálódást folytatják. Az NDK bernburgi gyógyszergyárában viszont jelentős mennyiségben állítanak elő egy másik, Viperatox nevű gyógyszert, amelynek licencét a Szovjetunió is megvásárolta. Ez a reumatikus fájdalmak, az ízületi bántalmak, ízületi gyulladások, a sportteljesítmények következtében fellépő izomfájdalmak esetén nyújt gyógyulást. A farm tehát fontos és komoly eredményeket ígérő kutatások alapanyagát ,,termelhetné" meg. De mindezen túlmenően, a kígyónevelés fölöttébb jövedelmező lehet. Létrehozásának költségei jóformán hetek alatt, a kígyók mérgének első lefejése után megtérülnének. Egyik-másik kristályos kígyóméreg grammjának világpiaci ára ugyanis az ezer dollárt is eléri, a mérgeskígyók gyógyszerekhez felhasznált mérgének ára pedig 45-65 dollár között váltakozik.

Amikor a bank is szegény

Ha egy család szegény, akkor a málló vakolatú, dohos otthona a bank tulajdona, vagy akár az is lehet, hogy nincs is otthona, csak albérlete, vagy még az sem, hanem csak elvett gyermekei és egy ideiglenes ágya a krízisközpontban. Ötven évvel még a nemzet bankja is szegény volt, vagy legalábbis erről írt a hírlap, a Ha mindenki… című cikkében.