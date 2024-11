Élénkebb az építési kedv

„A hazai építőipar teljesítménye 2-5 százalékkal fogja meghaladni az idén a tavalyit. A következő három-négy esztendőben pedig, tekintettel a kétszámjegyű inflációra, a gazdasági kibontakozás lassú ütemére, 3-4 százalékos növekedést prognosztizál a Bau Data, mondta el Gáspár Anna, a fővárosi székhelyű információs és konzultációs iroda igazgatója, a cég csütörtökön Székesfehérvárott megrendezett fórumán. A Bau Data számítógépes adatbankjában 14-15 ezer építőipari beruházás legfontosabb adatait tárolja, s a lehetőségek szerint, rendszeresen felfrissíti a legújabbakkal.” – olvashattuk a Fejér Megyei Hírlap 1994. november 4-ei számában.



Vásárcsarnok épülhet

„Hosszabb távra készül majd csarnok, parkoló és iparcikk áruház a mostani piac területén. A munkákra a Pannonpark nevű magyar-német-osztrák befektető társaság kapott megbízatást. A társaság tagja a Fejérber Kft., melynek igazgatója Szegedi György elmondta, hogy a csarnok eladótere 4200 négyzetméter lesz, az őstermelők 1400 négyzetméteres nyitott részen árusíthatnak. A Spar áruház irányába 400 személygépkocsi elhelyezésére alkalmas félig süllyesztett parkolót fognak építeni. A Palotai út felett híd ível majd át a belváros irányába, és az új bevásárlóközpontba, ahol iparcikk és élelmiszer áruházat rendeznek be, de terveznek egy szállodát és egy irodaépületet is. Határidőről és pénzről egyelőre csak annyit, hogy a szabadpiac elkészítése mintegy 20-25 millió forintba kerül, a csarnok, parkoló és bevásárlóközpont költségeiről még nincs hír, ám a munkákat jövőre kezdik.” – számolt be a hírről lapunk 30 évvel ezelőtt.

Utazik a pontyporonty

„Utazik a pontyporonty, így van ez minden őszön Dinnyésen, a Dinnyési Ivadéknevelő Tógazdaságban. Itt évtizedek óta az őszi halászat sikere a kifogott ifjú növendék számától függött. Valamikor, de talán nem is olyan régen, 130 millió táplálkozásérett ivadék került a keltetőből a nevelő tavakba, nem kevesebb, mint száz hektáron. hektáron. Ez az ősz a mélypont Dinnyésen, hallgatjuk Jónás György halászati vezető „kesergőjét”, mert a száz hektárból mindösszesen 20 hektár maradt meg halbölcsőnek. Ennyire jutott víz, ennyivel voltak kénytelenek megelégedni.” – írtuk meg 30 éve, ezen napon.