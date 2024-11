Molnár Tamás, a Fidesz frakcióvezetője és a 4. választókörzet képviselője egyetértett a parkolási rend módosításával.

Székesfehérvár polgármestere a parkolási rendelet módosítása kapcsán elmondta, azért javasolja kipróbálását az új szabályozásnak, mert annak idején, amikor az előző eljárásrend bevezetésre került, akkor az volt a cél, hogy kereskedőket segítsék és támogassák azzal, hogy aki jön karácsonyi ajándékot beszerezni a belvárosba, annak legyen lehetősége ingyen parkolni. Sajnos pont az ellenkezője történik: az egész napos autótárolást nem azok veszik igénybe, akik bevásárolni jönnek, hanem, akik napközben mondjuk itt dolgoznak a belváros környékén. Hozzátette, az egy óra ingyenes parkolás továbbra is rendelkezésre áll, tehát aki valóban bevásárlási szándékkal érkezik ebben az időszakban a fehérvári belvárosba vagy annak környezetébe, akkor az igénybe veheti, de az egész napos autótárolást nem lehet ingyenessé tenni, mert az nem közfeladat a történelmi belvárosban és annak környezetében. Mint mondta, el kell sajnos fogadnunk, hogy a parkolás, ugyanúgy része az autózás terheinek, mint a gépjármű megvásárlása, biztosítása, üzemanyagellátása.

Indulhat az utcafelújítás

A közgyűlés több fontos fejlesztésről is döntött, többek között elfogadta a Krasznai és az Udvardi utcák további felújításával kapcsolatos előterjesztést, így elindulhat a közbeszerzési eljárás az utak útburkolatának felújítására és a csapadékvíz csatorna építésére. A tervek szerint, tavasszal – az eredményes eljárást követően –, amint az időjárás lehetővé teszi a kivitelezési munka is megkezdődhet, amely teljes egészében önkormányzati finanszírozásból fog megvalósulni. Székesfehérvár polgármestere sajtó munkatársainak hozzátette, a decemberi közgyűlés tárgyalja majd azt a szakmai anyagot, ami EU-s források felhasználásáról fog szólni, azokról a forrásokról, melyek a városnak címzetten rendelkezésére fognak állni, amely számos fontos útfejlesztést is tartalmaz.

Több fontos döntés is született a pénteki testületi ülésen.

Fotó: Fehér Gábor

Új gyalogos-átkelőhelyek épülnek

Döntöttek új gyalogos-átkelőhelyek építéséről is: az Úrhidai út - Oraviczai utca, a Farkasvermi út - Pityer utca, a Fecskepart utca - Zámoly utca kereszteződésekben új gyalogos-átkelőhelyeket építenek, míg az Iszkai úton autóbuszperon és gyalogos-átkelőhely épül, valamint a Kelemen Béla - Hübner András utcák csomópontját is átalakítják. Mindemellett tovább bővül a zebráknál a gyalogosvédelmi rendszer is.