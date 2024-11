November 19-én Cser-Palkovics András polgármester online fogadóóráján ismét középpontba kerültek Székesfehérvár belvárosának felújítási tervei. Az egyik fehérvári lakos a belvárosi útburkolat és közterek, különösen az Árpád fürdőtől a Szent István térig húzódó szakasz megújítását sürgette, mivel szerinte „turisztikai szempontból is fontos lenne” a városrész rendezése. A kérdező azt is megjegyezte, hogy a városképen sokat ront az I. István Szakképzési Centrum „külső homlokzata”, amely jó ideje felújításra szorul, és példaként hozta fel, hogy a mellette lévő Tankerületi Központ épületét már rendbe hozták, bár az is műemlékvédelem alatt áll.

Középpontban a fehérvári belvárosban elhelyezkedő épületek

Cser-Palkovics András válaszában megerősítette, hogy a kérdéses terület rekonstrukciója már szerepel a város által benyújtandó fejlesztési tervek között: „A Táncsics utca, Kossuth utca és a Szent István tér felújításának terve szerepel a Székesfehérvárnak járó uniós fejlesztési alap terhére benyújtandó városi beruházási listán.” A polgármester hozzátette, hogy a beruházások véglegesítéséről „a decemberi közgyűlés dönt”, míg a pályázat benyújtásának határideje „2025. március 31.”.

A városvezető egyetértett az iskolafelújítás fontosságával is, és kifejezte reményét, hogy „lesz majd erre pénzügyi forrása a Szakképzési Centrumnak”. Mint mondta, az elmúlt évek során több iskola megújulhatott a városban, és több intézmény esetében „már döntés van a felújítás megkezdéséről”. Szándékuk szerint a következő években is folytatódik az oktatási intézmények korszerűsítése, ami egyúttal a városkép fejlődéséhez is hozzájárul majd.

A polgármester szavaiból kiderült: a helyiek és a turisták számára is egy rendezettebb és vonzóbb belváros kialakítását tervezik a közeljövőben.