Ötven éve harminchatos

„A 74-es év, a 74-es átkozott, legeslegrosszabb év, nem jön remélem többé el”, kezdi Cseh Tamás visszaemlékezését az 1974-es esztendőre. A nagyszerű előadó többek között arról énekel, hogy a 74-es és, egy talponálló, pénztáros asszonyok gépeit zörgető filléres év, melyben eltűnik a fogasról minden kabát. Ugyanakkor arról a pozitív hírről nem tesz említést Novák János, a dalszöveg írója, hogy bizony 1974-ben indult be a távhívás intézménye, és azóta Magyarország előhívó száma. Ha Novák nem is írta meg, a Fejér Megyei Hírlap igen, éppen november 26-án.

„Magyarország: 36-os. Ha valaki külföldről egy, a távhívó-rendszerbe kapcsolt magyarországi előfizetőt kíván felhívni, a 36-os számmal kell kezdenie a tárcsázást. Természetesen előbb még azt a két vagy három jegyű számot kell "bejátszania", amely az adott ország távhívó szolgálati központjának száma.,A távhívás legyőzte a hagyományos interurbánt. Gyorsabb, kényelmesebb. Megbízhatóbb, de csak akkor, ha az állomások műszaki színvonala, kapacitása megfelelő.

Hazánkban jelenleg több mint kétszázezer előfizető kapcsolódhat be a távhívó-hálózatba, az állomások 25-30 százaléka. Ennél magasabb a hívható előfizetők aránya, közel 70 százalékos.

Hazánkban jelenleg 123 helység van bekapcsolva a távhívó-hálózatba, hangzott el a Közlekedéstudományi Egyesületben Kemenes Lászlónak, a Posta Vezérigazgatóság munkatársának előadásában. 1973-ban az összes beszélgetés egyötödét már a távhívó-hálózatban bonyolították le, a forgalomban Veszprém vezet, Pécs, Győr, Miskolc és Fehérvár előtt.”

A Táplálkozástudományok Traktanácsa

Új szelek fújtak a politikában, melyek úgy tűnt elsöprik akik jöttek és némileg váratlanul visszafújta azokat, akiket korábban kisöpört. Ilyen is volt 1994, de közben már egészen másmilyen is volt minden, mint korábban. Úgy megnyíltak a határok, fizikailag is, hogy nem csak az emberek jártak szabadon, hanem az eszmeáramlatok is. Akkor még nem volt világháló, de az amerikai bölcsesség már akkor is segítette a magyarokat, például a helyes táplálkozásban. Harminc éve ezen a napon írt a Hírlap Trakta-tanács címmel arról, hogy hogyan kellene ünnepek idején enni, és bár biztosan tudományos a dolog, mi még mindig nem tanultuk meg a módját.

„A helyes táplálkozásra egyébiránt sokat adó amerikaiak kétharmada teljesen félreteszi a fegyelmet a Hálaadás napi ünnepi étkezések idejére - derül ki egy amerikai magazin felméréséből. Még a szinte kizárólag zöldségevők jó része is általában kiveszi részét a sültekből. Hogy elkerülhető legyen a kiadós étkezések ellenére a kipukkadás érzet, a - nem szakács - magazin igyekszik jó tanácsokkal segíteni olvasóinak. A nagyobb traktákat a nap első felére tervezzük, hogy legyen idő még ébrenlétben, és ennek köszönhetően némi mozgás közben emészteni. A kicsit szájbarágó tanácsok között túl sok szenzációsan új nem akad, hiszen a ,,lassan együnk, a falatokat jól rágjuk meg" meglehetősen ismerős mindenki számára. A fogások után hagyjunk mindig kis szünetet, ez a háziasszonynak is jól jön. Inkább kevesebbet szedjünk tányérunkra, mint többet, mert a már előttünk lévő falatokat kötelességünknek érezzük el is fogyasztani. A gyomorégést elkerülendő, ne igyunk kávét, vagy csokoládét, és ne heveredjünk le rögtön evés után. Inkább tegyünk egy rövid, laza sétát barátokkal, vagy rokonokkal, persze csak, ha jóban vagyunk velük.”

Fehérvár, Fehérvár te csodás