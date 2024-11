A Városgondnokság még a nyáron kapott egy felkérést arra, hogy vizsgálja meg a pátkai polgármesteri hivatal udvarában lévő ostorfákat, mert az egyiket viharkár érte, melynek következtében leszakadt egy nagyobb, korhadt ág. A kérésnek eleget téve Homoki László, kertészeti divizóvezető elvégezte a fák vizsgálatát, mely során kiderült, hogy az egyiknek korhadtak a vastagabb vázágai, így azokat mindenképp el kell távolítani. A famentési akciót kedd reggel kezdték meg.

Famentés Pátkán.

Fotó: Déri Brenda / FMH

– Ha csak azokat a korhadt vázágakat távolítanánk el, akkor egyrészt aránytalan lenne a korona, másrészt elcsúszna a súlypont, így az élő részeket is hozzá kell igazítani. Külsőleg ez annyit jelent, hogy a fa koronája kisebb lesz. De a másik fával is lesz munka, ott az a probléma, hogy a törzs felső részén van egy üreg, amit ki kell kitisztítani, illetve ennek a koronának is szükséges a csökkentése. Annál is inkább, hiszen egy része belelóg a légvezetékbe, így azt mindenképpen visszább kell vágni – részletezte a feol.hu kérésére Homoki László.

Famentés a megyeszékhelyen túl is

Bozai István, a Városgondnokság vezetője is a helyszínen tartózkodott kedd reggel, amikor elkezdődtek a munkálatok. Mint mondta nagyon jó kapcsolatot ápolnak Pátkával és fontos számukra, hogy Székesfehérvár határain túl is segítsenek, ha tudnak. Így a városvezetéssel eldöntötték, hogy ingyen vállalják az ostorfák megmentését. Hozzátette, természetesen a beavatkozással nem válnak örök életűvé a fák, de bízik benne, hogy pár évvel, évtizeddel meghosszabbítják az élettartamukat.

Buda Attila, Pátka polgármestere nagyon hálás a fehérvári segítségért, hiszen a két gyönyörű fa a település szerves része. Ahogy azt elárulta, rengeteg fényképen és festményen szerepel, a helyiek pedig ezer szállal kötődnek hozzá, ami nem is csoda hiszen másfél évszázada a község éke.

Kedden gallyazással kezdtek a szakemberek, majd, ha azzal végeznek sebkezeléssel, odútakarítással folytatják. Utóbbiakra azonban csak később kerül sor és valószínűleg több alkalommal kell visszatérniük Pátkára, hogy elvégezzék az összes szükséges munkát.