Nagy volt a nyüzsgés november 15-én délelőtt a dunaújvárosi Pannon magángimnázium aulájában, ahol neves egyetemek standjánál tömörültek a tanulók. Hét felsőoktatási intézmény, így a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem, a Pannon Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, és persze a mi térségi tudásközpontunk, a Dunaújvárosi Egyetem is - tudtuk meg Pleszné Antal Ágnestől, a Pannon Oktatási Központ szervezési és koordinációs igazgatóhelyettesétől. Jelen volt továbbá a Magyar Honvédség is, amelynek toborzói csapatának tagjaként eljött egy volt pannonos diákjuk is: Fekete Sándor két éve érettségizett a magángimnáziumban, jelenleg a honvédség szentendrei alakulatánál szolgál, és nagyon szívesen mesélt a kiber- és információs műveleti központ tevékenységéről- írta a duol.hu.

A neves egyetemek az aulában külön standoknál is számos információval szolgáltak

Forrás: duol.hu

Mint azt Pleszné Antal Ágnes vázolta, természetesen az egyetemek nyílt napjait is felkeresik az érdeklődő tanulók, ám többen vannak olyanok, akik még tanácstalanok abban, hogy hol folytassák tanulmányaikat, vagy éppen, hogy milyen szakot válasszanak egyáltalán maguknak. Ebben szeretnék segíteni a fiataljaikat, ezért hívták életre ezt a pályaorientációs napot, amely valamennyi diákjuknak, a kisgimiseiktől a végzősökig egyaránt kiváló alkalmat nyújt a megfelelő irány megtalálásához. Arról nem beszélve, hogy az új felvételi pontszámítási rendszerben az intézmények saját többletpontokról is határozhatnak, és így első kézből tájékozódhatnak erről is, ahogy mindenféle hasznos információkról, például felvételi előkészítőkről, a választható karokról, a diákéletről.

Egyetemek és a diploma után

Kifejezetten a legfiatalabbjaiknak szólt az Pécsi Tudományegyetem önismereti workshopja, ahol kiscsoportos foglalkozások keretében vizsgálták, tesztelték a diákokat, s ajánlottak szakterületeket, fakultációt számukra a képességeiknek, érdeklődési körüknek megfelelően. A PTE egyébként egy nagyon profi és elhivatott toborozói csapattal bír, mintegy húsz résztvevővel (oktatókkal, hallgatókkal) érkeztek a Pannon programjára, és előadásokkal is színesítették a kínálatot olyan témakörökben, amelyek szorosan kapcsolódnak a Pannon specifikus képzési területeihez, és bemutatja a diákoknak, hogy miként hasznosíthatják a tudást a mindennapokban, milyen kérdéskörökkel lehet foglalkozni a jövőben. Az előadások közt volt például Vegánság és a bolygó; RehabHősök, avagy a gyógytornász szakma; Mesterséges intelligencia és jog; a XXI. század mindenese, a fizikus; Hogyan (nem) eszi meg az infláció a megtakarításunkat.