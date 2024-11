– Feltételezem, hogy bőven van mit feldolgozni…

– Szerintem soha nem érünk a végére. Amikor úgy gondoljuk, hogy valamit már jól tudunk, olyankor mindig találunk egy újabb forrást, amely más megvilágításba helyezi az addig megismerteket. Gondolok például vitéz Bertalan Árpád életére, amiről úgy hittük, már jól feldolgoztuk, aztán amikor sikerült találkoznunk az unokájával, a családi háttér is része lett a tanulmánynak, hiszen megtudhattuk, milyen apa, milyen szülő volt, miként teltek napjai a magánéletében. A másik hasonló példa a Savoia-Marchetti repülőgép: a típus Magyarországon nagyon szomorú pályafutást járt be, ellenben az olaszok és a németek szerették. A Savoia-kat Magyarországon megbízhatatlanoknak tartották, ezért a polgári légiközlekedés „lepasszolta” a katonáknak. Sajnos nálunk történtek is tragédiák, miközben az olaszok egészen Tokióig repültek velük ellenséges területen át, majd visszatértek a japánoktól kapott új, titkos kódokkal. Ez egy másik olyan izgalmas történet, amely feldolgozásra vár, mert a típusról hallva nálunk még mindig húzogatják a szemöldöküket a repülős szakemberek.

– Itt a terasz kiállítóterületén látni, hogy a fegyverek, öltözékek más országok felderítő alakulatait is megidézik. Hol járhatunk képzeletben?

– Idén törekvésünk lett, hogy meghívjuk azokat a barátainkat, akik hasonló fegyvernemek képviselői, így a brit különleges erők, a dél-koreai különleges erők és felderítők, valamint a szovjet idők hagyományőrzői is eljöttek. A lengyel felderítők ugyancsak képviseltetik magukat egy egyenruha formájában, hiszen a baráti kör szoros kapcsolatot ápol a lengyelekkel, évente több rendezvényükre látogatva el.

– Milyen a kapcsolat a mai aktív felderítők és a hagyományőrzők között?

– Elsőként a különleges dandárt említhetem, ők voltak az első olyan katonai alakulat, amelynek tagjai párbeszédbe kezdtek velünk és beengedtek magukhoz minket. Olyannyira, hogy ma már szinte hazajárunk Szolnokra, ugyanúgy, mint tesszük azt a pákozdi katonai emlékpark esetében. Mintha a fiaink lennének, úgy tekintenek ránk és egyenrangú partnerként kezelnek minket. Nyilván már csak nagyon kevés ajtót tudnánk berúgni, nagyon kevés olyan műveletet lennénk képesek végrehajtani, mint amit ezek a mai srácok nagyszerűen meg tudnak oldani. Mi azonban be tudjuk mutatni nekik az elődjeiket, amit szeretnek és értékelnek. Ugyancsak nagyon jó, szinte baráti a kapcsolat a debreceniekkel is.