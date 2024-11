A program a Szabad Színház Az elcserélt ajándékok című interaktív műsorával indul. A történet a Mikulásgyárban játszódik, ahol az ünnep közeledtével óriási a hajtás – ezért aztán a Mikulás Főközpont manóinak is be kell szállniuk a csomagolásba ahhoz, hogy időben végezzenek, így aztán a közönség soraiban lévő gyerekeket is „kiképzik” egy-egy manó részfeladat megoldására. Ajándékcsomagolás közben azonban egyre furcsább dolgok történnek: elcserélt ajándékokra, gyanús levelekre bukkannak. A manók gyanút fognak, és a közönség kismanóinak segítségével nyomozásba kezdenek, hogy kiderítsék, ki áll az elcserélt ajándékok és rossz szándékok mögött... Nagy az izgalom, hogy mindez időben kiderül-e, hiszen nemsokára betoppan a Mikulás.

A Mikulás 17 órakor érkezik a Városház térre, az ajándékosztás után pedig elindul Fő utcai sétájára.

A hagyományos manóképző feladatok idén sem hiányozhatnak az eseményről: ajándékszállítás, hógolyódobálás, fenyőszlalom, „csomagot a kéménybe”, virgácsküldés, verstanulás szerepel a délután programjában. Folytatódnak a bejegyzések a tavaly elkészült és megnyitott Mikulás Emlékkönyvbe: a könyvbe minden jó gyerek neve bekerülhet, akik teljesítik a manópróba feladatait. A könyv évről évre megmarad, így sok év múlva lapozgatva kedves emlék lehet a mai gyerekek és szüleik számára.