Egy külföldi oldal fedezte fel magának a Dunaújvárosban található extrém erkélyt, ami nem akármiből készült. Imádják a külföldiek az ötletet, a magyarok pedig büszkén kommentelték oda, ez bizony a világhírű dunaújvárosi erkély - írja a ripost.hu.

A világhírűvé vált dunaújvárosi erkély

Forrás: Google Maps

Otthonunk berendezése rendszerint tükrözi személyiségünket is, ám ahogy mi magunk, úgy környezetünk is folyamatosan változik. A kertes házakban élőknek valamivel egyszerűbb dolga van, hiszen kívülről is úgy alakítják otthonaikat, ahogy szeretnék. A Ripost szerint azonban ezen a téren valamivel nehezebb dolguk van azoknak, akik panellakásban élnek. Bár korlátozottabbak a lehetőségeik, kreativitásuk sokszor határtalan. Éppen így vált világhírűvé az a dunaújvárosi erkély, amelynek korlátja sokkal inkább hajaz egy kerítésre.

