Galambos Éva, a Székesfehérvári Kodály Zoltán Iskola angol nyelvtanára örömmel beszélt a sajtó képviselőinek, köztük a FEOL-nak is a sikeres pályamunkáról, amelynek fő célkitűzése, hogy a művészet eszközeivel hívják fel a figyelmet a környezet- és természetvédelem fontosságára a diákok körében. Kiemelte, a csereprogram számos előnnyel bír a projektben résztvevőknek, hiszen mindamellett, hogy a nebulók kialakíthatják és ápolhatják külföldi kapcsolataikat, az idegennyelvet is gyakorolhatják. A másfél éves projekt majd egy időkapszula elhelyezésével zárul, melyben a jövő generációinak üzennek a résztvevők:

Egyrészről miért kérünk bocsánatot a jövő nemzedékétől és mit ígérünk meg, hogy a környezetünket minél inkább megóvjuk

– tette hozzá Galambos Éva.

Sikeresen pályázott a Székesfehérvári Kodály Zoltán Iskola az Erasmus+ program keretében.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A projektmegnyitónak is beillő eseményen Mészáros Attila alpolgármester mindamellett, hogy nagy örömmel köszöntötte a szlovén, spanyol és magyar pedagógusokból álló csoportot a Városháza dísztermében, rögtönzött történelemórát is tartott a megjelenteknek, amelyben Székesfehérvár dicső múltjáról és a magyar történelemben elfoglalt kiemelt szerepéről beszélt. A közgyűléseknek és különféle rendezvényeknek helyet adó Díszteremben pedig bemutatta a város történelmét megörökítő falfeliratokat és a terem ékességének számító monumentális secco-t, amely az Aranybulla kihirdetését ábrázolja. Székesfehérvárt az oktatás, a sport, az ipar, a kultúra és a katonaság városaként írta le, amelyben mindig is kiemelt szerep jutott a partnervárosi kapcsolatok ápolására, a hagyományok őrzésére. Ünnepi gondoltaiban gratulált a Székesfehérvári Kodály Zoltán Iskolának a sikeres pályázathoz és egyúttal jó munkát kívánt a megvalósításához.

Az esemény közös fotózással zárult a díszfolyosón a koronázási jelvényeknél.