Ahogy minden településen, úgy Szár községben is megtörtént a választás, és október első napjától kezdve az új választási ciklus képviselői, polgármesterei hoznak döntéseket, függetlenül attól, hogy korábban is képviselők, illetve polgármesterek voltak-e vagy sem. Az újaknak azonban néha nem csak új, saját maguk által generált dolgokkal kell foglalkozni, hanem az előző vezetés maga mögött hagyott örökségével is.

Forrás: Olvasó

Felszántották a fasor helyét

Száron ilyen volt a falu határában kialakított fasor. A birsalmafa csemeték tucatjai hosszú, élő oszlopot alkotva sorakoztak az ültetést követően, csapadékra várva, a bokrosodásban bízva. Közben megtörtént a község élén a váltás, és nem sokkal később felszántott pusztaság váltotta fel az egy évvel korábban ültetett fasor helyét. Erre egy olvasónk hívta fel a figyelmet, és mi azonnal felkerestük Szár vezetőjét, hogy mondja el, miért döntött úgy az önkormányzat, hogy a korábbi ciklus vezetése által ültetett fasor helyét felszántja?

– Ez a terület egy szántóföld melletti rész, amire az előző polgármester elültetett pár csemetét, úgy egy évvel ezelőtt körülbelül. Semmiféle szakmai munka nem történt, vagyis az ott lévő, töltéses földbe egyszerűen beleállították ezeket a csenevész fákat. Erről az önkormányzatnak semmiféle papírja nincsen. Se kifizetés, sem pályázat ezzel kapcsolatban nem volt, a polgármester ezt a saját pénzből vette. Mivel ez a fasor sem locsolva sem ápolna nem volt, és a település peremén állva ki volt téve az időjárás viszontagságainak is. Nem volt mellettük karó, nem voltak öntözve, csak álltak ott a műveletlen talajon, melyet felvert a parlagfű, ami a végén magasabb volt mint maguk a csemeték, amelyek a nyárra maguktól eltűntek. Ha nem a szárazság végzett velük, öntözés hiányában, vagy a szél, a karók nemléte okán, akkor a vad rágta le a vékony vesszőket, a hálóval nem védett fiatal fákról – mondta el kérdésünkre Fenyvesi Szabolcs.

A polgármestert arról is kérdeztük, mi lesz a terület további sorsa?

Visszakerül a földterület a gazdálkodókhoz

– Jelenleg ott semmiféle ültetett fasor nem létezik, és ennek a földterületnek egy része valóban fel lett szántva, hogy rendben legyen ez a földsáv, ugyanis folyamatban van a terület visszaadása megbízási vagy bérleti szerződéssel a gazdálkodóknak. Azt az információt kaptam, hogy az az ötven husáng, ami erre a területre ki lett ültetve, elfért volna egy vödörben, olyan kicsik voltak, így hát ápolás, védelem és locsolás nélkül nem sok esélyük volt. A faluközpontban is volt faültetési program, ám nyáron nem voltak karbantartva a zöld területek sem, így a lakosság saját maga locsolta a belterületen is a fákat és vágta a füvet, így aztán az már végképp nem jutott eszébe senkinek, hogy még ezeket is meglocsolja a falun kívül. Boldogok lennénk, hogy ha lenne ott egy szép fasor, amit lehetne ápolni, de nincs – hangsúlyozta a település vezetője Fenyvesi Szabolcs.