Szokatlan baleset történt november 11-én, hétfőn késő délután Székesfehérváron, a Kadocsa utca és a Budai utca kereszteződése közelében: a délutáni nagy forgalomban haladt egy hatalmas, mezőgazdasági tárcsát vontató traktor, ám a vontatott óriási szerkezet egyszer csak elszabadult és egy villanyoszlopnak csapódott.

Az elszabadult mezőgazdasági tárcsa és a traktor késő délután, Székesfehérváron

Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatta a feol.hu-t: kiderült, hogy a mezőgazdasági tárcsát vontató traktor vonófeje eltörött, melynek következtében a tárcsa leakadt róla. A hatalmas szerkezet ezt követően nekicsúszott egy lámpaoszlopnak. A tűzoltók a helyszínt biztosították, a késő délutáni forgalomban. A mezőgazdasági tárcsáért érkezik egy másik traktor, tudtuk meg, ahogy azt is: a sérült villanyoszlop miatt értesítették az áramszolgáltatót is, hogy vizsgálják át az esetleges sérülések, károk feltérképezése érdekében az oszlopot. Tudomásunk szerint emberi sérülés nem történt, de ezzel kapcsolatosan a feol.hu megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, válaszukkal bővítjük tudósításunkat.