Fotó: PJD

Összesen 17 darab eszközt adott át a Kodolányi János Egyetem a soponyai iskolának. A VR szemüvegekből kettő, a vezeték nélküli hangszórókból négy is érkezett, de volt 3D nyomtató, sok lehetőséget rejtő Lego-robot, földrajz tanításhoz hasznos GPS, környezetmérő eszköz és drón is. Az eszközöket nem csak nézhették a soponyai gyerekek, hanem ki is próbálhatták, Pintér Roland és Orosz Attila technikus segítségével.