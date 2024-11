A Mezőfalva Nagyközség Önkéntes Tűzoltó Egyesület évszázados múltra tekinthet vissza. Az 1909. június 29-én kapott alapszabálya szerint már szervezetten működött. A múlt század 70-es, 80-as években élénk közösségi élet szerveződött az egyesület köré. A kor viszonyaihoz képest komoly felszereléssel, szertárral, tanácsi és MGTSZ támogatással rendelkezett. Kaltenecker Miklóssal, a Mezőfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőjévl beszélgettünk nem rég.

Életük a közösség szolgálata

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Azt hiszem elmondható, sikeres volt az egyesület újraindítása!

Igen, mi is így látjuk. 2007-ben először az adminisztratív oldalt rendeztük, majd a tagtoborzás után újra életre kelt az egyesület. Sok nehézség, meggondolt költségvetés és kitartó munka után elértük, hogy Mezőfalván egy olyan önkéntes tűzoltó egyesület működik, amire a hivatásos tűzoltóság is számít és elismeri a munkánkat. Ennek az elismerésnek köszönhetjük, hogy a Katasztrófavédelemtől leselejtezett, de jó állapotú Steyr és Skoda Octavia szerekkel rendelkezünk.

Úgy tudom, riasztásokban nincs hiány, sokat csörög az ÖTE ügyeleti telefonja?

Mezőfalva közigazgatási területén minden riasztást megkapunk a hivatásos egységekkel egy időben. A hivatásosok 2 perccel a riasztás után indulnak, nekünk erre 10 percünk van. Ennek ellenére a távolság miatt általában 5-10 perccel előbb érünk a kárhelyre. Ez nagyon jelentős idő a bajban. Egyesületünk több kiemelt káresetben is rész vett, ilyen például a devecseri, a kulcsi földcsuszamlás, dunai árvizek, kiemelt tűzesetek, viharkárok. A békésebb feladataink között rendezvényt is biztosítunk, többek közt a Nak Szántóföldi Napok és Agrárgépshow, az Ambrózia fesztivál, de a Rockmaraton vendégeire is mi vigyáztunk.

Kimondottan nagy energiákat fordítanak az állatmentésre is, jól tudom?

Fontos feladat számunkra, így van! Kiemelném az egyesület állatbarát, állatmentő tevékenységét, amiben Pethes Bálint tagunk vállalt kiemelkedő szerepet. A környéken talált sérült, mentendő kuvikok, vércsék, gólyák egyéb sérült madarak, denevérek az ő segítségével hamarosan a Budapest Zoo vagy a Sóstói Állatkórház szakembereinek a kezei közé kerültek. Ennek a tevékenységnek köszönhetően a Budapest Zoo-val igen szoros kapcsolat jött létre. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy vidéki kis település önkéntesei biztosították Budapesten az Állatkertek Éjszakáját, az Állatkert Halloween estjét és külön „Tűzoltó simogatóként” szerepeltünk a rendezvény programjában.