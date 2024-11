Sokszor szidjuk és bosszankodunk miatta, számtalan alkalommal kritizáljuk, - és talán nem is ok nélkül - de előbb vagy utóbb mindannyian kapcsolatba lépünk vele, ez pedig a magyar egészségügy. Mi a megye déli részének rendelőintézetében, Sárbogárdon tettünk ma kényszerű látogatást, és minden előzetes várakozásunk ellenére gyűjtöttünk olyan élményt, ami még a betegséget, a rászorultság és kiszolgáltatottság érzését is elviselhetőbbé tette. Gondoskodó, kedves, gyors, szakszerű és figyelmes ellátásban részesültünk egy modern, tiszta és rendezett intézményben. Sok jogos észrevételünk lehet az egészségügy kapcsán, én ma mégis hálásan gondolok azokra, akik a vizsgálatokat végezték, és akik talán nem is tudják, de hozzáállásukkal betöltötték az igét, miszerint: – Egymás terhét hordozzátok! –