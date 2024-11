Az I. Világháború befejezésének napján emlékezik az egész világ, városunkban, Székesfehérváron 11 helyszínen gyülekeztek 11 órakor az ünneplők a Krajczáros Alapítvány invitálására. Középiskolás diákok a művelődési ház udvarán lévő Gyóni Géza szobornál, egy másik – főként a Videoton nyugdíjas klub tagjaiból álló – 40 fős csoport pedig a Fekvő Katonánál gyújtott gyertyát, s helyezte el az emlékezés virágait. Spányi Antal püspök atya jóvoltából nyitva volt az altemplom; 11 óra 11 perckor pedig megszólalt a Bazilika harangja.

Az I. Világháború befejezésének napjára emlékeztünk

Fotó: Fotó: Németh Krisztina

Hangjai mellett mindkét csoport tagjai elindultak kiállításnézőbe, ahol nemcsak emlékezni, de a legjobban tetsző képekre szavazni is lehetett. A gyűjtőbe végül 101 voks került, így dőlt el a különdíj sorsa. Az I. II. és III. helyezett képekről tizenkét tagú zsűri döntött. Németh István, a Krajczáros Alapítvány elnöke e-mailben főként festőművészeknek küldte el véleményezésre, én személyesen vittem el fotós társaimnak a képeket, és hallgattam meg véleményüket. Ahány ember, annyiféle ízlés, de egy közös gondolat mindenkiben megfogalmazódott: Emlékeznünk kell, és ezt jól szolgálja ez az ügy is. Egyik zsűritag azt emelte ki, hogy a fekete-fehér képválasztás szerencsésebb, mint a színes, mert jobban visszaadja a századelő hangulatát. Név szerint ki kell emelni Németh Krisztinát, aki a legtöbb alkotással jelentkezett. Közülük is kiemelkedett a sisakot és gazdátlan bakancsokat ábrázoló képe, valamint a csóri emlékműnél álló kőgyertyák keltették a legnagyobb figyelmet. Türelemmel megvárta, míg a Nap átragyog a gyertya lángját jelző résen, s „meggyullad”. Egy profi fotós a függőlegest és a vízszintest hiányolná a képen, de rá kell jönnie, hogy egy dúlt világban minden dől, s a kép erre is utal. Csákvárról érkezett egy másik, főként szürke színekkel operáló alkotás. Idős néni vádló szemekkel, kezében őszirózsával néz az emléktáblára, - nagyapja akár ezredes is lehetett – mit tettetek, mi történt? Részben fekete-fehér technikával dolgozik a közönségtől legtöbb szavazatot kapott alkotás is. Korabeli felvételen egy kislány ül apja fegyverei mellett, s kérdezi: Mindent visszaküldtek, de hol lehet az én apukám? A kép színes felén a sárkeresztesi emlékművön olvasható áldozatok nevei sorjáznak halványan, előttük a pipacs, a vér virága. Waterloo óta él a babona, hogy a szirmait oly könnyen hullató vadvirág nem más, mint a halott hősök túlvilági üzenete.