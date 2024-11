– Cecén születtem 1931. július 4-én. Könnyű megjegyezni ezt a dátumot, mert az Egyesült Államok egyik nemzeti ünnepe is éppen erre a napra esik. Így aztán amikor Amerikát köszöntik, engem is mindig köszöntenek. Onnan kerültem ide, Székesfehérvárra.

– Még egy kicsit maradjunk Cecén. Milyen világ volt ott közel száz évvel ezelőtt? A családja mindig ott élt?

– Éppen most találtuk meg a cecei temetőben Móré Pál 1715-ös szép sírkövét, Mindenszentek ünnepén ott voltam és láttam. Mindig gazdálkodott és jómódúnak számított a népes Móré család. Drága édesapám, aki 1900-ban született, szőlővel és halastóval rendelkezett, Pali nagybátyám, édesapám legidősebb testvére ugyancsak nagy területem szőlőt művelt, azok a szüretek néha még ma is eszembe jutnak. Édesapám 1922-ben alapította meg a Cecei SE labdarúgó csapatát, onnan indultam el én is. Magyarországon 1941-ben szervezték meg a mezítlábas bajnokságot. Tizenegy éves koromban már én is ott fociztam, mezítláb. Emlékszem rá, egy szombati napon volt, amikor Cece is kapott egy labdát és azonnal rúgni kezdtük a Vásártéren. Vajtára, Alapra, Sárszentmiklósra, Sárbogárdra biciklivel mentünk, én nagyon menőnek számítottam, mert édesapámnak volt kerékpárja. Hárman ültünk rajta, én hajtottam, egy társam a vázon, egy harmadik a csomagtartóban ült, a többiek, akik nem rendelkeztek biciklivel, gyalog jöttek a mérkőzésekre. Amikor például a tizenkét kilométerre lévő Sárbogárdon lejátszottuk a meccset, átmentünk Sárszentmiklósra, mert két mérkőzést rendeztek egy nap alatt. Utána pedig a kanálisban megfürödtünk.

– Akkor már javában közeledett a front. A második világháború eseményeire miként emlékszik vissza?

– Borzasztó volt. Amikor közeledtek a szovjetek, az egész falut körbe aknásították a németek, a lakosságot pedig kitelepítették Hardra és Németkérre. A németek engem is elvittek tizenkét évesen a aknát telepíteni és lövészárkot ásni, ott dolgoztam a Cece előtti területen. Nagyon sokan aknára léptek és meghaltak, a jóbarátom, a Bíró Laci is így járt szegény. Rettenetes napokat éltünk. Csak egy táskával tudtunk útnak indulni, és amikor három hónap múlva visszajöhettünk, azt láttuk, hogy az egész falu ki van rabolva, a mi üzletünk is. Mindent elvittek és mindent tönkretettek a szovjetek. Abban az időben kazalba tették a kukoricát, amolyan sátrakat készítettek, a lányokat és az asszonyokat oda bújtatták el. A menyecskék öregasszonynak öltöztek és elmaszkírozták magukat, de így is többeket megerőszakoltak. Amikor a németek visszavonultak, minden hidat felrobbantottak a Sión és a Sárvízen, ezért aztán az oroszok pontonhidat építtettek velünk, gyerekekkel is. Miután édesapámnak elvették az üzletét, csak kiszolgáló lehetett: ő 87 éves korában, 1987-ben halt meg. A családi házunk, a szülőházam még mindig áll Cecén. A nagyközség alapításának 800 éves jubileumán Illyés Gyulával együtt díszpolgárnak neveztek ki és egy állandó kiállítás is látható ott a Móré családról. Aki ezt elolvassa, annak jó szívvel ajánlom a megtekintését, mert minden ott szerepel, hosszú labdarúgó életemről számol be, hiszen a bejártam a világot Svédországtól Brazílián át Ausztráliáig. Köszönhető a lábamnak, hogy jól fociztam és hála az Istennek sikeresnek bizonyultam. Nem tudom, a Jóisten miért áldott meg a tehetséggel, de a futball iránti szeretetet biztosan drága édesapámtól örököltem.