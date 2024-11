Megismerni és átadni a jógyakorlatot

Az esemény házigazdája Székesfehérvár volt, így Cser-Palkovics András is köszöntötte mindkét napon az egyesület tagjait, vendégeit.

– Nagyon fontos ennek az egyesületnek a munkája. Városunk is nagyon régóta része a szervezetnek, és rendkívül hasznos az a szemléletmód, amivel az egészség kérdéséhez viszonyul. Ez a közösség példaértékű, megelőzte a korát annak idején, ebben biztos vagyok, és azóta is segít abban, hogy megismerhessék a városok egymás jó gyakorlatait, megismerhessék és át is vehessék ezeket, emellett arra is lehetőséget ad, hogy az állami döntéshozók és a települések között ebben a témakörben is legyen folyamatosan kommunikációs lehetőség. Ismerjük meg egymás nézeteit, egymás szakmai javaslatait, és majd így tudjuk döntéseket, akár állami, akár települési szinten meghozni. – fogalmazott Székesfehérvár polgármestere, aki arra kérte a szimpózium résztvevőit, hogy akár egy következő találkozó esetén, akár magánemberként térjenek vissza máskor is Székesfehérvárra.

Cser-Palkovics András polgármester

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A legszeretettebb szeglete a világnak

– Nagy megtiszteltetés, hogy én lehetnek és a rendezvény fővédnöke, hiszen ez a szervezet már 36. alkalommal bizonyítja a tagok mérhetetlen elkötelezettségét, az egészséges városok koncepciójának szélesebb körül megismertetése és azon keresztül a társadalom érzékenyítése, a felelős szemléletformálás területén. Napjainkban, amikor a városok szerepe folyamatosan változik, és egyre nagyobb tömegeknek kell magas színvonalú életkörülményeket biztosítaniuk, az egészséges városok koncepciója kiemelt fontosságúvá válik. Nem csak a fizikai egészségről van szó, hanem a környezetvédelem, a fenntarthatóság integrációjáról is, sőt ide sorolható a lelki jóllét megteremtésének fontossága is. Nekünk magyaroknak a Kárpát-medence a világ legszebb és legszeretettebb szeglete, mert szülőföldünk, bölcsőnk és bizony temetőnk is, bárhogy mozgassa is hazánk határait a történelem. Éppen ezért arról sem mondhatunk le, hogy Kárpát-medence szerte olyan élhető városokat hozzunk létre, mi magyarok, amelyek hosszú távon biztosítják az ott élők jólétét és jólléttét. A ma kérdéseire tehát olyan válaszokat kell keresni, amelyek gyerekeink és unokáink számára is egy jól élhető környezetet eredményezhet. Számtalan eredményt tudhat magáénak az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesülete, több országban is tetten érhető a tevékenységük hiszen Bajától Budapestig, Erdőszentgyörgytől Szabadkáig, Székelyudvarhelytől Zentáig számos hazai és határon túli településen keresik azokat a módszereket amelyekkel az egészséges városok koncepciója hosszú távon működőképes. – fogalmazott Latorcai Csaba parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes.