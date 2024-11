Az elmúlt napokban több fontos bejelentést is történt. Emlékezzünk csak a bicskei Kakas Tagóvoda infrastruktúra-fejlesztésének bejelentésére, vagy éppen Martonvásár belterületi utak sikeres pályázatára. Szerdán pedig a Pezsgő fővárosában történtek fontos események. Dupla ünnep volt ez Pannónia Szívének egyik fellegvárában.

Dupla ünnep: Etyek hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években.

Fotó: Nagy Norbert

Közlekedésbiztonság és életminőség javítás

Etyek mintegy 300 milliós támogatást nyert a belterületi utak fejlesztésére – erről az örömhírről számolt be Molnár Krisztián megyei elnök, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, illetve a település polgármestere, Zólyomi Tamás a község emblematikus helyszínén, a Magyar-kútnál. Mint az a sajtótájékoztatón is elhangzott, Etyek a Pannónia Szíve térség turizmusának egyik zászlóshajója, ezért az idegenforgalom szempontjából is kiemelten fontos a település útjainak minősége. A jó minőségű belső úthálózat egyben lehetőséget teremt a fenntartható, kerékpáros közlekedés településen belüli erősödésére, faluban élő gyermekek és családok közlekedésbiztonságának javítására is. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert vissza nem térítendő 300 millió forintos támogatásból, több mint 4 kilométernyi belterületi útszakasz újul meg Etyeken, köztük a település 17 utcájában valósulhat meg felújítás.

Molnár Krisztián: Az etyekiek legyen büszkék eredményeikre!

Fotó: Nagy Norbert

Molnár Krisztián megyei elnök félszólalásában egyedülállónak nevezte, hogy egy pályázat keretében 17 utca is megújulhat:

Az etyekiek legyen büszkék eredményeikre, a jó példát, a jó utat pedig bárki követheti

– mondta, hozzátéve, a lakók életminőségének javítása már eddig is tetten érhető volt a településen, és most az újabb fontos fejlesztések is ezt a célt szolgálják majd. Tessely Zoltán országgyűlési képviselő amellett, hogy gratulált a sikeres pályázathoz, emlékeztetett, hogy Etyek hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Mint kiemelte:

Ahogy ígértük, előre megyünk és egy csöppet sem hátra!

Beszédében kiemelte, van végre ennek a településnek felelős gazdája, aki szívet, lelket melengetően végzi a munkáját egy óriási csapattal, amely párját ritkítja. Zólyomi Tamás faluvezető magától értetődően gyönyörű szép ünnepnapnak nevezte a mait, amely egy igazi csapat munka eredménye. Hangsúlyozta, hogy egy polgármester csapata nélkül nem ér semmit, éppen ezért mindenkinek megköszönte azt a rengeteg időt, energiát, amit abba áldozott, hogy szűkebb hazáját a Jóistenhez és a magyar nemzethez méltó szintre fejlesszék, nem csak anyagi, de lelki értelemben is.