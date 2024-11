Ma reggel, november 10-én Dunaújvárosban hullott le az idei első hó, a város lakói pedig meglepve ébredhettek a tél első fehér pillanataira. Az ipari létesítmények közelségében kialakult különleges természeti jelenség, az ipari havazás hozta el a hópelyheket, melyek lágyan szállingóztak a város felett.

Az ipari havazás olyan légköri jelenség, amelyet a levegőben lévő pára és az ipari kibocsátás hatásai alakítanak ki. Ahogy a dunaújvárosi gyárak közelében a levegőben levő nedvesség összekapcsolódik a finom porszemcsékkel és füsttel, a párából apró hópelyhek csapódnak ki, amelyek le is hullhatnak a földre. Ennek hatására a város lakói rövid ideig igazi téli hangulatot élhettek át.

A jelenséget Farkasné Gálfi Regina videón is megörökítette, melyet megosztott a feol.hu olvasóival, nézőivel is. A felvételen látható, amint a frissen hullott hó lepi be a dunaújvárosi tájat. Az első hó megjelenése mindig különleges élmény, amelyet az ipari havazásnak köszönhetően már most átélhettek a helyiek.

- Jobban örültem volna, ha rendes havazás lett volna és nem ipari, de engem maga a látvány, hogy esik a hó, minden évben lenyűgöz! – árulta el Regina, ahogy azt is, minden évben várja, hogy essen a hó. - Kifejezetten ritkán esik hó Dunaújvárosban. Amikor eshetne, akkor is inkább elkerül minket sajnos. De nagyon bízom benne, ha máskor nem is, de karácsonykor kifehéredik a város! – tette hozzá. A tél most már hivatalosan is beköszöntött tehát Fejér vármegyébe, és bár a hó még nem maradt meg hosszú ideig, a hangulatot meghozta a közeledő ünnepekhez.