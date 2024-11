Dr. Szekeres Ferenc szájsebész szakorvos, a 2024-es területi Prima Díj egyik jelöltje, székesfehérvári születésű orvos, aki több évtizedes szakmai tapasztalattal, empatikus hozzáállással és elhivatottsággal végzi munkáját. "Minden ember életét, az enyémet is nagyban meghatározta, honnan jöttem e világra, merre tartok, mennyi akadályt kell leküzdenem" – mondja, ezzel is rámutatva, hogy pályafutása során számos kihívással kellett szembenéznie, mielőtt megvalósította gyerekkori álmát, hogy orvos legyen.

Fotó: VOSZ Fejér



A Prima Díjra jelölt doktor karrierútja igen hamar megkezdődött

Szekeres Ferenc 1977-ben született Székesfehérváron, és már fiatalon érdeklődött az egészségügy iránt. Az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után a Fejér megyei kórházban felnőtt szakápolóként dolgozott, majd a műtőben szerzett további tapasztalatokat. Ekkor tanulta meg a szakma alapjait, és ezek a korai évek nagy hatással voltak későbbi munkájára is. Bár informatikai és PR-marketing tanulmányokat is folytatott a Kodolányi János Főiskolán, úgy érezte, hogy valódi hivatása mégis az orvosi pálya. „Nem tett boldoggá igazán egyik munkám sem, nem hagyott nyugodni a gyerekkori álmom, talán én is meg tudom csinálni, egyszer orvos leszek” – vallja.

2007-ben beiratkozott a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem fogorvos karára, ahol 2013-ban szerzett diplomát. A rezidensképzést 2015-ben kezdte meg, és a szájsebész szakorvosi képesítést 2018-ban kiváló eredménnyel szerezte meg. Szakmai tapasztalata során sürgősségi, kisebb és nagyobb baleseti, valamint szájsebészeti esetekkel is foglalkozott, és jelentős klinikai tapasztalatot szerzett a Honvéd Kórházban. A körzeti ellátásban is aktívan részt vett, Nádasdladány, Jenő és Sárkeszi lakosságát látta el három éven át.

2017-ben saját fogorvosi és szájsebészeti magánrendelőt nyitott Székesfehérváron, ahol a legmodernebb technológiákat alkalmazza a páciensek kezelésére. A rendelő célja, hogy a páciensek biztonságban és stresszmentesen érezzék magukat, legyen szó akár kisebb, akár nagyobb beavatkozásokról. Dr. Szekeres Ferenc számára fontos, hogy a folyamatosan fejlődő digitális világ kihívásaival is lépést tartson, így a legújabb technológiákat, mint például a 3D szkennelést, mosolytervezést és nyomtatást, beépítette mindennapi munkájába.

Az empátia és a kellemes légkör kialakítása kiemelt fontosságú számára, mivel a kezeléseket lehetőség szerint fájdalommentessé és nyugodttá kívánja tenni. Munkájának középpontjában mindig a páciensek állnak, akiknek bizalmát szakmai hozzáértéssel és türelemmel igyekszik elnyerni.

Szabadidejében Dr. Szekeres Ferenc a családjára koncentrál, feleségével és két kisfiával tölti a hétköznapokat, valamint sportolással kapcsolódik ki. Az orvosi pálya iránti elkötelezettsége, empatikus hozzáállása és szakmai tapasztalata révén nemcsak Székesfehérváron, hanem a régióban is elismert szakemberré vált, amit a területi Prima Díj jelölése is bizonyít.