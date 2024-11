Győrfi Emese rendőr alezredes a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának vizsgálati osztályvezetője. Ezt a beosztást négy éve látja el, azt megelőzően ugyanígy ezen a területen dolgozott helyettes vezetőként. Kiemelt büntetőeljárásokkal, azaz életellenes bűncselekményekkel, a kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális jellegű bántalmazásokkal foglalkozik. Vagyis az emberi társadalom legsötétebb titkait tárja fel. A legfrissebb Dobos-díjasként mesél a feol.hu-nak.

- A rendőri hivatás azon területe ez, ahol igazán lehet nyomozni, és ha nem is feltétlenül igazságot osztani, de előrébb vinni a világot. Ez az, amiért egyébként magam is rendőr lettem, ezért csinálom a mai napig. Amikor felderítünk egy-egy esetet és kiemelhetünk a környezetéből olyan embereket, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, az mindig felemelő érzés – meséli Emese, s máris fűz hozzá egy nem is olyan régi történetet: - Egyszer bejött hozzám egy anyuka és apuka, akik azt mondták, azért jöttek ide, mert a gyermekük barátai azt mondták nekik, hogy az ő 19 éves fiuk meg akarja őket ölni. Kérték, hogy legyünk szívesek, derítsük ki, hogy ez igaz vagy nem. És akkor mondtuk nekik, hogy mi kiderítjük, akár igaz, akár nem, de ha igaz, annak következményei lesznek. Ebben a történetben az érdekelt a legjobban, egyáltalán mi vezet oda egy 19 éves fiatalembert, hogy erre az elhatározásra jusson. Ugyanis kiderült: valóban meg akarta ölni őket. Az indíték pedig az volt, hogy úgy érezte, a testvérét jobban szeretik a szülei, nem törődnek vele. Kapott is négy év letöltendőt.

Az ilyen sikerélmények a kapitányság ezen szegmensében nagyon fontosak. Merthogy „nem lehetünk sikertelenek” – szögezi le a rendőr alezredes.

- Sem a rendszer, sem pedig mi magunknak nem engedhetjük meg, hogy ne járjunk a dolgok végére. Ezért is veszünk elő újra és újra régi, megoldatlan ügyeket - hogy hátha most majd más szemmel látjuk a dolgokat, és akkor esetleg mégiscsak ott lesz a megoldás az iratok között – meséli az osztályvezető, akinek történeteiből felsejlik: a valóság talán tényleg pont olyan, mint amit az ember lát a krimisorozatokban?