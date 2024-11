Még a legvégső elkeseredésünkben se döntsünk a fa kivágása mellett, hiszen sokkal értékesebb élve, mint a kályhában

Fotó: PJD / FMH

Csak a fa csúcsáig kell felmászni

Az ősz és a tél tehát a preventív védekezés ideje, ám nyáron szükséges az aktív beavatkozás, vagyis a rajzó egyedek gyérítése. A rajzás megfigyeléséhez kell egy feromoncsapda, amihez a legkönnyebben a Magyar Tudományos Akadémia „Csalomon” honlapján juthatunk hozzá. Megvásárolni könnyű, ám kihelyezni nem, ugyanis ezeket a csapdákat a lombkorona csúcsára kell elhelyezni. Ha mégis sikerül, akkor meg lehet határozni a vegyszeres kezelés ideális idejét, és megkezdődhet a permetezés, durva cseppekben kijuttatva a lambda-cihalotrin és acetamiprid hatóanyagú termékeket.

Sokan alkalmazzák azt a régi, már bizonyított módszert is, hogy oltott mésszel kenik be a fa törzsét és a körülötte lévő talaj felületét is.

Bármelyik módszerben hiszünk, legyen az megelőzés, permetezés, meszelés, van valami ami minden fáradozásunkat hiábavalóvá teszi, ez pedig nem más, mint a szomszéd, hiszen ha a környezetünkben élők nem kezelik a saját fájukat, akkor a mienk se lesz biztonságban.