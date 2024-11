Zseblámpák és mobiltelefonok fénye világította be péntek este a Sóstó Természetvédelmi Területet, miközben halk diákcsevej hallatszott. „Te tudtad a választ?", „Szerintem ez lett volna a jó megoldás!" – ilyen és ehhez hasonló halk neszezés zaja töltötte be a nádast és a tó környezetét. Izgatott diákcsapatok keltek versenyre, s próbáltak minél jobban teljesíteni az egyes feladatpontokon. Volt, ahol zenefelismerés volt, míg máshol emojik alapján kellett felismerni filmeket, de akadtak nehezebb, természettudományos ismereteket igénylő feladatok is.

A tájékozódási verseny egyik feladata zenefelismerés volt

Fotó: Gombor Lili / FMH

A Sóstó Látogatóközpontban péntek délután a Székesfehérvári Diáktanács hagyományos éjszakai tájékozódóversenyének résztvevői izgatottan szorongatták a verseny során használandó térképeket. A megmérettetés akkora népszerűségnek örvend, hogy idén túljelentkezés volt, végül kilenc általános és tizenegy középiskolás csapat indult a tájékozódási versenyen, amelyen kilenc állomást kellett teljesíteniük a diákoknak. A résztvevőket Patik Ferenc ifjúsági tanácsnok köszöntötte, megsúgva, hogy az előttük álló órák nemcsak nagyon izgalmasak, hanem nagyon hidegek is lesznek, ezért a sokféle feladat mellett meleg teával is készültek a versenyzőknek, akik általános és középiskola szerint külön-külön versenyeztek. – A környezetvédelem és környezettudatosságra is szerettük volna felhívni a fiatalok figyelmét, így jeleztük nekik, hogy kulaccsal is készüljenek, hiszen ez egy természetvédelmi terület, ahol kiváltképp tilos a szemetelés – mondta el Patik Ferenc.



A versenyzőket Böhm László, a Székesfehérvári Diáktanács nemrég újraválasztott elnöke indította útjukra. – Célunk a versennyel, hogy megismertessük a diákokkal a Sóstó Tanösvényt, és megismerkedjenek az éjszakai természettel, valamint a tapasztalatot szerezzenek az éjszakai természetjárásban. Mindemellett természetesen szeretnénk felhívni a figyelmet a környezetvédelemre is – mondta el a diáktanács elnöke.

Izgalmas volt a verseny az esti Sóstón

Fotó: Gombor Lili / FMH

Az első három helyezett éremmel, míg az első helyezést elérő csapat egy ajándékkosárral térhetett haza. A díjakat Böhm László, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke adta át. A legjobb három csapat az általános iskolások között: 1. Éjszakai Kalandorkák, 2. Kígyós Kalandorok, 3. Az este gyilkosai.

A középiskolás kategóriában a Luzilan csapat végzett az 1. helyen, mögöttük a Valérok zárták a versenyt. Mindkét diákcsoport a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskolából érkezett.