Molnár Krisztián a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke ünnepi gondoltaiban úgy fogalmazott, „szívesen adunk támogatást, ha a gyermekeinkről van szó, akik számára olyan körülményeket kell biztosítanunk, ami a 21. századi kihívásoknak és körülményeknek is megfelel." Emlékeztetett, korábban volt már mintegy 100 millió forintból energetikai korszerűsítésen átesett az épület és most a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 244,7 millió forintos támogatásával 2 új csoportszobával és a hozzájuk tartozó szociális helyiségekkel bővül a nevelési intézmény. Mindemellett önálló fejlesztőszoba, nevelőtestületi szoba, teakonyha, személyzeti zuhanyzó, szülői mosdó és sportszertár kerül kialakításra, megújul a tálalókonyha és eszközbeszerzésre is sor kerül a beruházás keretében.

A beruházás eredményeként új szárnnyal bővült az intézmény

Fotó: Döme László

Szőlősy Attila polgármester a beruházással kapcsolatban elmondta, hogy mindig nagy öröm egy település életében, ha az oktatási és a nevelési intézmények fejlődhetnek. A faluvezető hangsúlyozta, hogy a születések száma Baracskán az előző évtizedek átlagához képest növekedett, így a 25 fős gyermekszületéshez képest 2020-ban már 44 gyermek született és az idei évben is 30 fölé tehető ennek a számnak az alakulása. Kiemelte, az elmúlt években közel 1 milliárd forintnyi támogatás érkezett a településre, amelynek nagyobb hányadából infrastrukturális-fejlesztéseket eszközöltek. Reményei szerint, 2025 ősszel már tájékoztatást adhatnak a projekt befejezéséről. Jelenleg már túl vannak az alapozási és az ehhez kapcsolódó gépészeti munkálatokon, állnak a falak is.

A település legkisebb lakói élvezhetik a beruházás eredményét

Fotó: Döme László

Tessely Zoltán, a Pannónia Szíve országgyűlési képviselője a fiatalságot a jövő kulcsának nevezte, a magyar Kormány pedig elkötelezett a családok anyagi biztonsága mellett. Beszédében kiemelte, hogy a Baracskára érkező forrásokból megvalósuló fejlesztések túlnyomó többségében a fiatal generáció, a magyar jövő volt a legfontosabb, hiszen azért történtek beruházások, hogy az ő nevelésük jobb legyen, hogyha majd átadjuk a stafétát, akkor bízhassunk abban, hogy az ő tehetségük ismét naggyá tudja tenni Magyarországot. Mint fogalmazott,

hisszük azt, hogy minden magyar gyermek egy újabb magyar őrhely, akit óvni és védelmezni kell, ezért indult el 2010-től az a kormányzati családpolitika – az adókedvezmények, a családvédelmi akcióterv, az otthonteremtési program –, melynek hatására a gyermekvállalási mutatók jelentősen javultak, egy nagyvárosnyi gyermek született, de még messze vagyunk a kitűzött céltól. Sajnos – tette hozzá – a COVID és a háborús válság feszélyez mindenkit, a számok romlottak, ezért is indította el a Kormány a 14. nemzeti konzultációt, hogy a családokat, a fiatalokat minél inkább támogassa.

A térség országgyűlési képviselője nyomatékosította, a magyarok többször már egyértelműen kinyilvánították, hogy szó sem lehet migrációval pótolt népességről, idegen területről, idegen kultúrájú emberekről, a demográfiai önfenntartást egyértelműen a hazai gyermekvállalási kedv növelésével kell elérni. A Kormány pedig azon dolgozik, hogy megteremtse a minél jobb és élhetőbb feltételeket a gyermekvállaláshoz, ehhez azonban fontos, hogy kitöltsék a nemzeti konzultációt, ezzel pedig minél nagyobb felhatalmazást adjanak a Kormánynak az érdekképviseletre. Sajnos Európa nagy része nem így gondolkodik, ők a migrációban látják a megoldást.