Híres-neves patikusok címmel tartott érdekfeszítő előadáson mintegy 700 évet öleltek fel, ahol az érdeklődők megismerkedhettek egyrészről a gyógyszertárak történelmi háttérévével – mint elhangzott, az első gyógyszertár Bagdadban nyílt meg 754-ben –, másrészről híres magyar feltalálókkal, alkotókkal vagy éppen gyógyszergyárosokkal is, akik munkájukkal kivívták nem csak kortársaik, de az utókor elismerését is. A Kazay Endre-emléknap iránt sokan érdeklődtek.

Híres-neves patikusok címmel tartottak előadást a székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeumban.

Fotó: Fehér Gábor

Szima Viktória, a Fejér Vármegyei Levéltár munkatársa prezentációjában kitért többek között a Béres Csepp megalkotójára Id. Dr. Béres Józesfre, Richter Gedeon gyógyszerészre, a modern magyar gyógyszeripar megteremtőjére és életútjának tragikus végkimenetelére, vagy éppen személyes kedvencére, Kabay Jánosra is, aki feleségével együtt dolgozott azon, hogy a morfint ki tudják nyerni a mákból anélkül, hogy ópiumot kéne felhasználni. A FEOL kérdésére az előadó kiemelte Váncza József gyógyszerész nevét is, hiszen ki ne hallott volna a híres reklámszlogenről: „Haladjon Ön is a korral, süssön Váncza sütőporral!" A találmány idén ünnepli 100. születésnapját.

A Fekete Sas Patikamúzeuma gyógyszerészettörténetbe, illetve székesfehérvári gyógyszerészetének múltjába nyújt betekintést.

Fotó: Fehér Gábor

Természetesen az előadás fókuszában az emléknapon Kazay Endre életútja volt, aki utolsó éveit a vértesacsai gyógyszertárban töltötte. Ahogy Szima Viktória fogalmazott,