A magas kamatszintek, a gyenge építőipari konjunktúra, valamint a felújítási programok lassú indulása továbbra is nehezíti a társaság eredményes működését. A negatív hatások ellensúlyozására a vállalat belépett a Hitelesített Energiamegtakarítás (Hem) piacára is, és elindította saját fejlesztésű homlokzatfelújítási kedvezményprogramját. A társaság az év hátralévő részében a jelenlegi iparági és eredményességi fejlődési irányvonalak folytatódásával számol. A jövő tekintetében továbbra is optimisták, mert a gazdaság élénkülését célzó folyamatok 2025-re a magyar piac élénkülését vetítik előre, ami jelentős javulást hozhat a Masterplast profitszámaiban.

– Kihívásokkal teli időszak van mögöttünk, de a nehézségekre gyorsan reagáltunk, és számos lépést tettünk a negatív környezeti hatások ellensúlyozására – mondta el a Fejér Megyei Hírlapnak Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója. – A hatékonyságnövelő intézkedések, az új bevételi források kiaknázása, a piaci diverzifikáció mind hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalat eredményessége az idei évben egy folyamatosan javuló trendet mutat. 2024-ben már nem várunk jelentősebb változást, ám 2025-ben egy új konjunktúra ciklus veheti majd kezdetét. Az Európa-szerte folytatódó kamatcsökkentések, az Európai Unió energiahatékonysági célkitűzései várhatóan felélénkítik a külpiacainkat, itthon pedig az egyszerűsített Otthonfelújítási program és az Új gazdaságpolitikai akcióterv ösztönző elemei hozhatnak majd dinamikus fellendülést az építőiparban. A célunk, hogy megragadjunk minden piaci növekedés kínálta lehetőséget, és tovább erősítsük pozíciónkat a régióban.

Az építőipar Európa-szerte továbbra is gyengélkedik, és a magas kamatlábak miatt alacsony a kereslet mind az új építések, mind a felújítások piacán. A vállalat árbevételének harmadát adó magyar piacon a szektor jelenleg visszaesést mutat, ami kihívást jelent a vállalat számára. Az idei évben eddig folyamatosan csökkent az árbevétel, az első félévben 11 százalék volt a lemaradás, de a harmadik negyedévben a csökkenés 7 százalékra mérséklődött.