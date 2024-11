Az Alba Regia tanulmányi ösztöndíjat a székesfehérvári képzési helyszínnel rendelkező felsőfokú oktatási intézmények hallgatói, valamint meghatározott székesfehérvári középiskolák tanulói kaphatják meg.

A díjazottakat Cser-Palkovics András köszöntötte, aki elmondta, a város célja, hogy a fiatalokat úgy segítse és ösztönözze, hogy érezzék, fontosak a városnak, fontosak annak a felsőoktatási vagy középiskolai intézménynek, ahová járnak, és fontosak a város közösségének is. – Nem titkolt célunk, hogy miközben igyekszünk biztosítani a fiataloknak a tanuláshoz szükséges hátteret, arra ösztönözzük őket, hogy hosszú távon is ebben a városban gondolkodjanak és Székesfehérváron maradjanak. Egyúttal pedig azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy azok a fiatalok, akik most itt vannak, nem véletlenül kapják meg ezt az ösztöndíjat: vannak olyan fiatalok, akik az asztalra olyan teljesítményt tesznek le, ami alapján oda lehet ítélni az ösztöndíjakat. Ezek a fiatalok vannak ma itt és veszik át az ösztöndíjukat, s bár természetesen köszönet illeti a felkészítő pedagógusokat és a támogató családi hátteret is, ez már a saját munkájuk gyümölcse, okkal lehetnek büszkék a teljesítményükre – fogalmazott a polgármester.

A felsőfokú alapképzésben résztvevő egyetemi hallgatók közül az első féléven 44 hallgató, a mesterképzésben résztvevő egyetemi hallgatók közül 6 fő, a Székesfehérvári Felsőoktatási Hallgatói Tanács Tagjai közül 5 fő, valamint Alba Regia Tanulmányi és Szakmai Versenyen 1–10 helyezést elért tanulók közül összesen 3 fő nyerte el a támogatást. Így a 2024/2025-ös tanév első félévében ezekben a kategóriákban összesen 58 nyertes pályázat született. Az egyetemi hallgatók 100 000 forintot, a hallgatói tanács tagjai 40 000 forintot, a tanulmányi és szakmai verseny ösztöndíjasai 25 000 forint és 50 000 forint összegű ösztöndíjban részesültek.