E szép hagyományt őrizve november 29-én a segítők, köztük Nagy Zoltán Péter, aki a kezdetek óta viszi az ajándékokat, bepakolták az autót, hogy hamarosan kész legyen az útra és elinduljon a Pusztinai Magyar Házba, ahol Nyisztor Ilona, Európa Polgár díjas, Magyar Művészetért díjas népdalénekes fogadja az adományokat, amit aztán karácsonykor kapnak meg a gyerekek.

Az ajándékokat ismét egy csapat fehérvári készítette

Ahogy az korábban is volt, most is a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumnál pakolták tele az összegyűlt ajándékokkal az autót november 29-én, késő délután. A helyszínen Deák Lajosné önkormányzati képviselő a feol.hu-nak úgy fogalmazott a kezdeményezés kapcsán, hogy mindig szép, ha gyerekek gyűjtenek gyerekeknek. Az adventi időszak alatt pedig különösen fontos, hogy embertársaink felé forduljunk, hogy szeretetünkből minél többen kapjanak, köztük a szórványban élő magyarok is.

A karácsonyi ajándék dobozokat ebben az évben is egy nagy fehérvári csapat készítette, köztük iskolákkal, vállalatokkal egyesületekkel, a csomagokban pedig édességek, ruhaneműk, tanszerek és játékok kaptak helyet.

Most sem üresen jön vissza az autó

Ahogy az a kezdetek óta lenni szokott a megpakolt autóval Nagy Zoltán Péter szombaton korán reggel indul útnak, majd a moldvai magyar hagyományőrzőkkel tér vissza, akik a december 6-i jótékonysági esten lépnek fel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

– Imádom Erdélyt és a csángókat, így amióta Fehérvárra jönnek én hozom és viszem őket. Bár az első alkalommal nem igen értettem őket és egy gyimesi kislány fordított nekem, mára már ez sokkal jobban megy – mesélte mosolyogva Nagy Zoltán Péter.