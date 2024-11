Valamennyien a vásárba vágyunk 34 perce

Már most lehet jelentkezni a közelgő adventi vásárra

Kézműveseket, alkotókat, mestereket keresnek Pusztavámon is. Az idei évben is szeretettel várják a szervezők azokat, akik esetleg hozzá kívánnak járulni a legnagyobb ünnep időszakához a Mór szomszédságában fekvő településen. A szervezőknek az a célja az adventi vásárral, hogy a megjelent mesterek gazdagítsák alkotásaikkal az ünnepet. A települések közösségei megyeszerte több helyen közösen hangolódnak majd az ünnepekre, így lesz ez Székesfehérváron is, ahol idén a megszokottnál korábban nyitja meg kapuit az adventi vásár.

Fotó: Illusztráció / Shutterstock

December első napján megkezdődik az adventi időszak, a szokásos gyertyagyújtással záródó ünnepségekkel és kirakodó adventi vásárral, Pusztavámon. Az önkormányzat már most elkezdte szervezni, hogy színes és gazdag legyen a kínálat a vásáron, hiszen valamennyien a vásárba vágyunk. Számos településen lesz adventi vásár

Fotó: Illusztráció / Shutterstock – Várjuk azok jelentkezését, akik különleges, minőségi kézműves termékekkel, például kézműves élelmiszerekkel, dísztárgyakkal, ajándékokkal szeretnék gazdagítani ezt a csodás ünnepi időszakot, és hozzájárulni a karácsonyi hangulathoz. –tették közzé felhívásukban a helyi szervezők Pusztavám Község közösségi oldalán. Négy hétvégén lesz lehetőség a kézműveseknek a bemutatkozásra, ugyanis december 1., az első, 8. és 13 a két középső, és 22. az utolsó advent. Az alkotóknak minden alkalommal három órával kell számolniuk, a délután háromtól 18 óráig terjedő időszakban. Az adventi vásár a Művelődési Ház Pusztavám előterében lesz, és bérleti díjat nem kell fizetni. A megyeszékhelyen is készülnek az adventi vásárra Ami már biztos, hogy a székesfehérvári vásár eladóinak listája összeállt, hiszen ahogy azt korábban megírtuk, november 4-ig várták a kereskedők jelentkezését.

Bár a Fehérvári Advent programsorozata december 1-jén veszi kezdetét, arról viszont korábban szintén beszámoltunk, hogy a megyeszékhely adventi vására a megszokottnál korábban nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az adventi vásár november 22-én kezdődik, és a Kori Liget jegére is ezen a napon léphetnek először a korcsolyázók. Ezzel kapcsolatban korábban Bozai István városgondnok így fogalmazott lapunknak: – A korábbi nyitással a városiak és a kereskedők kérésének szeretnénk eleget tenni, akik kérték, hogy az ország más vásáraihoz hasonlóan, ez is legyen egy kicsit hosszabb.



