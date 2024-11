Az érdi Marianum Általános Iskola és Gimnázium tanulóinak ünnepi műsorát követően köszöntötte a székesfehérvári karácsony előtti adventi forgatag látogatóit Spányi Antal megyéspüspök november 30-án este az adventi udvarban.

Spányi Antal megyéspüspök az advent fontosságára hívta fel a figyelmet az első adventi gyertya meggyújtásakor, kiemelve a szeretet, az elcsendesedés és az egymásra figyelés jelentőségét ebben a különleges időszakban.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

-Amikor elérkezik az esztendő adventje, akkor mindenki tudja, hogy közeleg a karácsony, és itt az idő készülni rá – fogalmazott Spányi Antal megyéspüspök, kiemelve az adventi időszak jelentőségét. Hozzátette: különös jelenség, hogy a bevásárlóközpontokban már hetek óta megpróbálnak adventi hangulatot teremteni, noha valójában most kezdődik el az igazi advent. - Most van az advent, most kell odafigyelnünk arra, hogy a Jóisten mit vár tőlünk ebben az időszakban – mutatott rá az egyházmegye vezetője.

Az adventi készülődés lelki dimenziója

A megyéspüspök szerint karácsony közeledtével mindannyian tudjuk, hogy feladataink vannak.

- Ajándékokat kell keresni, mert szeretnénk kifejezni és megmutatni a szeretetünket. Ki kell takarítani a lakást is, hogy méltóképpen tudjuk megélni az évnek ezt a legszentebb éjszakáját – üzente Spányi Antal. Ugyanakkor hangsúlyozta: - Akik igazán vallásosak, tudják azt is, hogy nemcsak a lakást kell kitakarítani, hanem a szívünket és a lelkünket is.

Ezt a tisztulást a bűnbánat és a szentgyónás révén érhetjük el, amely segít megszabadulni minden gyarlóságunktól.

- El kell csendesednünk, és imádkoznunk kell – figyelmeztetett a megyéspüspök, hozzátéve, hogy erre a csöndes, imádságos időszakra a Boldogságos Szűz Mária a legszebb példa. - Názáreti otthonában otthonos volt a csönd. Tudtak békében, csöndben lenni, és így nemcsak egymásra, de a Jóistenre is figyelni” – mondta Spányi Antal. A megyéspüspök hangsúlyozta: ebben a csöndben hallotta meg Mária az angyal köszöntését, és itt mondta ki az Istennek való teljes önátadást: - Legyen nekem a te igéd szerint.