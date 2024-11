A Fehérvári Kézművesek Egyesülete több programmal is készül az adventi időszakra. December 8-án és 15-én 10:00–17:00 óra között a Rác utcai Kézművesek Házában csuhéból, filcből, fából és gyöngyből készíthetünk majd karácsonyfadíszeket, valamint kipróbálhatjuk a kovácsolás művészetét is, ez utóbbi foglalkozásra – biztonsági okokból – csak tízéves kortól várják a résztvevőket. A gyerekeket mézeskalácssütéssel és lucabúzavetéssel is várják, majd december 15-én hímzett karácsonyfadíszeket, gyöngyangyalkát és diótörőt, valamint ajándékdobozokat készíthetnek. E napon 10 órától 13 óráig szintén kipróbálhatják majd a kovácsolást – ismertette az adventhez kapcsolódó programokat Tóthné Albrecht Anikó textilműves, egyesületi tag.

Szenczi Jánosné és Tóthné Albrecht Anikó ismertette a Rác utcai adventi programokat

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Advent a Rác utcában

A Palotavárosi Skanzenben található a szerb ortodox templom, melyet a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat üzemeltet, s amely szintén szeretné kivenni a részét az adventi készülődésből. Karácsonyfát ugyan nem állítanak, hiszen az ortodoxiában ennek nincs hagyománya, ugyanakkor tervezik, hogy jövőre megvalósítanak egy bethlehemet. Az Advent a Rác utcában programsorozat részeként a szerb nemzetiségi önkormányzat előreláthatólag december 14-én és 19-én nyitva tartja a szerb ortodox templomot, ahová szeretettel várják a látogatókat – mondta el Sándorovits László egyesületi elnök, hozzátéve, bízik abban, hogy jövőre sikerül megvalósítani a karácsonyi díszvilágítást az utcában.

Elkészültek a bethlehemek

Hogy a Betlehemi Szép Csillag pályázat mekkora népszerűségnek örvend a lakosság körében, arról mi sem tanúskodik jobban, mint hogy a pályázatot huszonkettedik alkalommal hirdette meg a Fehérvári Kézművesek Egyesülete, a Székesfehérvári Egyházmegye, a Szent Donát Alapítvány, valamint a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház. A beérkezett alkotásokból, melyek természetes anyagokból készültek, november 30-án, szombaton 11:00 órakor nyílik kiállítás a Szent István Művelődési Házban, ahol egyúttal kiválasztják a legszebb alkotásokat is. – A vendégkönyvünkbe került bejegyzések alapján ez a kiállítás segít abban, hogy a nagy karácsonyi rohanásban az ide érkezők kicsit lelassuljanak, megnyugodjanak – mondta el Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének elnöke, hozzátéve, hogy a kiállítás megnyitóján mutatják be a betlehemes kiadványukat is, amelyben Radetzky Jenőné Csilla egyesületi tag festett betlehemei láthatóak, egy-egy verssel kísérve.