A tavalyi adományozási programját folytatta idén is a Mészáros csoport Pro Filii Alapítványa, amelynek keretén belül a minőségi 2Rule (Turul) márkájú sportruházati termékeit kapta ajándékul öt szervezet, hogy szétoszthassa a rászoruló családoknak, gyermekeknek az adományt. Mészáros Lőrinc tulajdonos elmondta, hogy Magyarország legnagyobb magántulajdonú foglalkoztatójaként belső kötelességükként kezelik a társadalmi felelősségvállalást és a hátrányos helyzetű emberek támogatását, különösen a gyermekekét. Korábban is adakozott a vállalatcsoport, ám a Pro Filii alapítvány létrehozásával még hatékonyabban és célzottabban segíthetnek a rászorulókon. Nehéz sorsokról és drámákról értesülnek az alapítványi kérelmeken keresztül, mondta el, ám az önhibájukon kívül bajba jutottakon kívül ott is segítenek, ahol a civil és nonprofit szervezetek, alapítványok megsokszorozzák az eredményeiket. Idén az alapítvány összesen mintegy 4,5 milliárd forintot – ebből pályázati keretek között közel 3 milliárdot – adományozott a gyermekeknek, illetve gyermekekért felelős intézményeknek, szervezeteknek.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az „Együtt mozdulunk!” mostani sportmez-adományozási programja nem titkoltan a gyerekek és fiatalok, a családok sportolási lehetőségeit támogatja. A felszerelésre már nem kell költeniük az érintetteknek, hangsúlyozták az adományozott szervezetek képviselői, hiszen nemcsak szegények, de a szűkösebb körülmények között élők, egyszülős családok mindennapjai válhatnak ezáltal kissé könnyebbé. A jótékonysági program keretében a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 52 millió forint, a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE) 29,5 millió forint, az Egyszülős Központ 45 millió forint, az ÁGOTA Alapítvány 21,5 millió forint, a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) pedig 52 millió forint értékben kapott 2Rule mezeket és sportruházati termékeket.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az 1084 tagegyesületet számláló SOSZ a tagegyesületeiben sportoló 220 ezer fiatalt támogatja ezen adománnyal a Pro Filii révén, a legkisebb falutól a városban lakókig – mondta beszédében az ünnepélyes átadón megjelent Deutsch Tamás, európai uniós képviselő, a SOSZ elnöke. A többi szervezet képviselői, Nagy Anna, az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány kuratóriumi elnöke, proff.dr. Sterbenz Tamás, a Testnevelési Egyetem rektora, Herbert Gábor, a NOE elnöke, valamint Balogh Zsolt, az ÁGOTA Alapítvány önkéntes koordinátora is köszönetüket fejezték ki. A Mészáros Csoport kommunikációs igazgatója, egyben a Pro Filii Alapítvány főtitkára, Kelemen Krisztina kiemelte, nem titkolt céljuk, hogy a gyerekeket motiválják. A hátrányos helyzetben élő gyerekeknek a sportolás is adott esetben kiugrási lehetőség a nehéz sorsukból, mondta. Az ünnepélyes eseményt játékos kapura lövő verseny zárta, amelyben az adományokban részesült gyermekek közül harmincan vettek részt. A minibajnokság lebonyolítását a Puskás Akadémia három utánpótlás-válogatott labdarúgója, Bozó Mirkó kapus, Mondovics Kevin és Pál Barna mezőnyjátékosok is segítették, így a kis tehetségeknek alkalmuk nyílt a jövő példaképeivel is találkozni.