A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 1998-ban jött létre 15 fővel, jelenleg pedig 130 tagot számlálnak, s az utánpótlás sem várat magára, hiszen idén már több fiatal alkotó is kérte a tagfelvételt. Az egyesület 2010-ben kapta meg Székesfehérvár Önkormányzatától a Rác utca 27. alatti épületet, melyet a tagok újítottak fel, s tartanak rendben. A Kézművesek Háza 2018-ban a városi, 2019-ben pedig a vármegyei értéktárba is bekerült. Az egyesület nevéhez több székesfehérvári rendezvény is fűződik, így a már hagyománnyá vált Tűzzel-Vassal Fesztivál, a Betlehemi Szép Csillag Pályázat és a Tojásfestő Maraton.

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának elismerő oklevelét Landgráf Katalin textilművész adta át

Fotó: Fehér Gábor / FMH

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete több elismerésben is részesült már

2016-ban a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől vehette át az Év műhelye díjat, fennállásuk huszonötödik évfordulóján Székesfehérvár polgármesterétől elismerő oklevelet, a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől dicsérő oklevelet kaptak, míg idén a Pro Cultura Albae Regiae díjat is elnyerték.

A Kézműves értékeink című kiállítás szombati megnyitóján Horváth Miklós Csaba, Székesfehérvár alpolgármestere kifejezte köszönetét a város nevében a több éves munkáért és hagyományőrzésért. – Megtanulni, megtartani, továbbadni. Kívánom, hogy e hármas jelszó jegyében vigyék tovább kiemelkedő értékőrző és -teremtő munkájukat – fogalmazott az alpolgármester.

Az MMA is elismerte

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának elismerő oklevelét Landgráf Katalin textilművésztől vehette át az egyesület, aki a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozat vezetője, Kékedi László szavait tolmácsolva arról beszélt, hogy a népművészet azóta van és hat, mióta ember él a földön. – Amint kialakult ön- és világképe, rájött saját értékére, már meg akarta magát mutatni és környezetével együtt megörökíteni. Ez a teremtő akarat az idők menetében magával sodort atavisztikus tudatformákat, járulékos képzeteket, távoli korok szellemi hordalékát. A folklorisztikus emlékezet ebből sok mindent megőrzött, a közösségi tudat sok mindent tárolt és különös ismerethalmazként napjainkig átmentett, bizonyítva a népi kultúra és a népművészet informatív, dokumentatív képességét – zárta sorait Landgráf Katalin.