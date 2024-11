Most még a székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola kórusterme, de hamarosan a Technika Háza ad otthont Szőnyi Erzsébet: A didergő király című gyermekoratóriuma próbáinak, amely különleges élménynek ígérkezik az idei fehérvári adventi programsorozatban, hiszen varázslatos zenéjével és megható történetével minden korosztály szívéhez szól.

A didergő király varázslatos zenéje és története újra megelevenedik Székesfehérváron, a Technika Házában, székesfehérvári diákok és Endrész Ferenc operaénekes közreműködésével. A próbák javában zajlanak

Fotó: NAGY NORBERT

1984-ben már színpadra állították Székesfehérváron a darabot, melynek negyvenedik évfordulója alkalmából az Alba Regia Szimfonikus Zenekar most újra műsorra tűzte a művet. Az előadásban székesfehérvári általános és középiskolásokból válogatott gyermekszereplők közreműködésével látható-hallható a mű, melynek címszerepét ezúttal Endrész Ferenc operaénekes alakítja. A darabot Juhász Bence vezényli. Az előadások a PartiTúra ifjúsági sorozat keretében, a Technika Házában valósulnak meg, ám a jegyek gyakorlatilag már most is csak korlátozott számban elérhetők, olyan nagy az érdeklődés az előadásra.