Móder Lászlónét köszöntötték 25 perce

90 évesen is könyvel és közös képviselőként intézi a ház ügyeit

Mindannyiunk megirigyelhetné a 90 éves Móder Lászlóné fittségét, akit születésnapján köszöntött pénteken Lehrner Zsolt alpolgármester, a Belváros önkormányzati képviselője. Erzsi néni még most is intézi a társasház ügyeit és nemrég kapott egy új laptopot is, mert a régi már lassú volt a könyveléshez- írta az Önkormányzati Kommunikációs Központ.

Móder Lászlónét születésnapja alkalmából köszöntötték Fotó: Simon Erika

„Hát én vagyok az a bizonyos pólyásbaba! Jöjjön csak beljebb!” – invitálta a köszöntésére érkező Lehrner Zsolt alpolgármestert, a Belváros önkormányzati képviselőjét Móder Lászlóné Erzsi néni, aki november 21-én ünnepelte 90. születésnapját, s amint elárulta, a hétvégén lesz az igazi szülinapi „bulija”, amelyre harmincan érkeznek majd. Fotó: Simon Erika Az ünnepelt 1934-ben született a Somogy vármegyei Bálványoson Cziráki Erzsébet néven, s nyolcan voltak testvérek. A legkisebb öccse, Miklós tragikusan korán, hatévesen halt meg, amikor a szomszéd gyerekek tölténye éppen előtte robbant fel, s egy repesz a szívébe fúródott. Legidősebb bátjya pedig a Donnál esett el. Erzsébet 1952-ben, 18. életévében került Székesfehérvárra, és az akkori járási tanácsnál kapott munkát. Később a férjét, aki repülős katona volt, áthelyezték Tapolcára, ahonnan néhány évvel később ismét Székesfehérvárra vezetett az útjuk. Férje ezután a rendőrségnél dolgozott egészen nyugdíjazásáig, Erzsi néni pedig előbb az Árpád, később a Váci Mihály Szakképző Iskolában volt gazdasági vezető. Gyakorlatilag világéletében a számok vonzották, olyannyira, hogy még most is van egy könyvelő kisvállalkozása. 85. születésnapjára például egy laptopot kért – és kapott –, mert a régi már túl lassú volt a munkájához. „Na, de azért már kettős könyvelést nem vállalok!” – fűzte hozzá mindehhez, kizárólag a pontos tények kedvéért. Unatkozni valóban nincs ideje, mert mellékesen ő a társasház közös képviselője is, így mindig van mit „ügyintézni”. Fotó: Simon Erika „Három lányom, hét unokám és tizenegy dédunokám van, a legkisebb féléves!” – mondta büszkén az ünnepelt, miközben Lehrner Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője átnyújtotta neki Orbán Viktor miniszterelnök gratuláló levelét és a székesfehérvári önkormányzat ajándékát. A beszélgetés közben az is kiderült, hogy Erzsi néni jól ismerte Lehrner Zsolt apai nagymamáját, aki a hatvanas-hetvenes években ugyanebben a várkörúti épületben lakott. „Tegnap olyan régi kollégáim köszöntöttek meg a facebookon, akikkel negyven éve nem találkoztam. Hát, mit mondjak, nagyon jól esett!” – mondta Erzsi néni, aki pénteken már a szombati szülinapozásra készült: lányaival, unokájával éppen a lakást díszítették. Mint megtudtuk, az ünnepelt nem szeret korán kelni, viszont szívesen jár fodrászhoz, pedikűröshöz vagy éppen a boltba. A lakásához 50 lépcső vezet fel, s mint mondta, a felénél most már egy kicsit megáll pihenni. Az egyik unokájától, aki helyettes államtitkár, kapott egy okosórát, így a lányai mindig követni tudják az állapotát is. Tavaly sajnos volt egy komolyabb betegsége, de a műtétet követően szerencsére jól van. Búcsúzáskor megállapodtunk, hogy 2029 novemberében ugyanitt találkozunk a 95. születésnapján.

