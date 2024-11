Saját készítésű süteményekkel, üdítővel, pezsgővel várta a köszöntésre érkezőket maroshegyi otthonában Károlyi László és felesége, Katalin. Az 1934. november 8-án Székesfehérváron született ünnepeltnek Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője adta át Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságokkal teli levelét és Székesfehérvár ajándékát, majd még sok-sok, egészségben eltöltött esztendőt kívánt a születésnaposnak - ítja az ökk.

Az Önkormányzati Kommunikációs Központ beszámolója szerint hamar kiderült, hogy Laci bácsi legkedvesebb elfoglaltsága a foci, hiszen amikor a kis ünnepségen részt vevő Mezővári Balázs, a Dunafém-Maroshegy Sportegyesület elnöke ajándékként egy egyesületi mezt nyújtott át, azonnal megindult a sztorizgatás. Ifjúkorában Laci bácsi igen tehetségesnek bizonyult a labdarúgásban, nem véletlen, hogy középpályás poszton a VT Vasasban egészen NBII-es szintig vitte, focizott a MÁV Előrében, és az Ikarus-Maroshegy csapatában is rúgta a bőrt. Brájer Éva felidézte, hogy a sportpálya területe annak idején az Ikarushoz tartozott, és a városrész 20. századi története igen erőteljesen kapcsolódik a céghez, hiszen amiként a fiatal László a munkája miatt ideköltözött, úgy érkeztek ide a város és az ország más pontjairól is a fiatal családok, így épült meg például a Rádió lakótelep is. Sajnos a 8 hektáros területet annak idején beruházók vették meg, ám Brájer Éva közbenjárásával sikerült két hektárt visszaszerezni sportcélokra, amely azóta is a maroshegyi focié – elevenítették fel közösen.

De térjünk vissza az ünnepelthez, aki Székesfehérvár ráchegyi részén születetett. Nyolcan voltak testvérek, négy leány és négy fiú, így édesanyjának bőven elég volt a háztartást vezetni, a gyerekekről gondoskodni. Édesapja a Villanytelepen, azaz a mai Fűtőerőmű elődjénél dolgozott. A II. világháború a mai Öreghegy egyik présházában érte a családot, ám mivel ott akkor csak szőlők voltak, nem volt stratégiai célpont, a bombázás megkímélte őket. A Rákosi-rendszerben aztán kilakoltatták őket, így aztán albérletről albérletre kellett költözniük.