Az elmúlt két évtizedben igazán fantáziadús mesék születtek a Fejér vármegyei gyermekek tollából, így soha nem volt könnyű dolga az alkotásokat értékelő zsűrinek, amelynek tagjai között legutóbb például Benkő Andrea pedagógus, a Kossuth Rádió szerkesztő-riportere, Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője és Kozáry Ferenc színművész szerepelt. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár idén immár 20. alkalommal írta ki a Tollpihe Meseíró Pályázatot, amelynek kategóriánkénti nyertesei értékes társasjáték- és könyvjutalmat kapnak majd.

A pályázatra 3–8. osztályos, Fejér vármegyében élő tanulók jelentkezését várják, a pályaművek terjedelme legfeljebb 8000 karakter lehet (szóközökkel, a gyermek adatai és a mese címe nélkül számolandó). Fontos tudni, hogy az ennél hosszabb írásokat a zsűri nem értékeli!

Az alkotásokat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben, 1,5 sorközzel, sorkizárt rendezéssel kéri a kiíró, a meséket kizárólag e-mailben, csatolt Microsoft Word dokumentumban lehet megküldeni 2024. december 18-ig a [email protected] e-mail címre. A mese végén a dokumentumban szerepelnie kell, hogy mi a szerző neve, lakhelye, és hányadik osztályba jár, valamint a szülő nevét, telefonszámát is fel kell tüntetni. Egy pályázó csak egy mesét küldhet, további kritérium, hogy csak eddig még sehol meg nem jelent és előzőleg zsűrizésen nem szerepelt alkotás adható be. A mese elküldésével a pályázók hozzájárulnak művük bármilyen formában történő, külön ellenszolgáltatás nélküli, későbbi nyilvánosságra hozásához.

A pályázat eredményhirdetését 2025 januárjában tartják majd, további információ a 06-22/501-161-es telefonszámon, a [email protected] e-mail címen és a www.ggmuvhaz.hu honlapon érhető el.