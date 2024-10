Megérkezett a zsaru a szomszédba.

– Bizony, idén már 31 éve annak, hogy felszereltem – jelentette ki Pécsi Zoltán, aki a rendőrség kirendeltsége, azaz a mezőszilasi körzeti megbízotti iroda szomszédságában nőtt fel. – Ugyan melyik fiúgyereknek ne lennének szimpatikusak fegyveres egyenruhások és szirénás szolgálati járművek? Bennem viszont meggyökerezett a gondolat, ezt magam is szívesen csinálnám. A középiskola után nem volt kérdés a felvételizés, és amint a mellékelt ábra mutatja, ez össze is jött. Olyannyira, hogy ’99-ben bekvártélyoztam magam a szomszédságunkba, ugyanis körzeti megbízottnak neveztek ki Mezőszilasra.

Zsaru a javából, már harminc éve szolgálatban!

Fotó: police.hu

Bővült az ismerősök sokasága.

– Kicsivel több mint 2100-an élnek ebben a Fejér vármegyei községben, és mindegyiküket ismerem, ezt ki merem jelenteni, de a szomszédos falvakban is vannak ismerőseim. Mivel a Cecei Rendőrőrs illetékességi területén lévő településeken is teljesítek járőrszolgálatot, és intézkedésekben is részt vettem, ez a széles kör 25 éve egyre csak bővül – magyarázta a veterán, aki négy évvel ezelőtt lett a körzeti megbízotti csoport parancsnoka, és közben a belügyminiszter jutalmat és tanácsosi címet is adományozott neki. – Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a személyismeret nagyban megkönnyíti a rendvédelmi munkát, a bűnmegelőzési funkcióról nem is beszélve, hiszen a potenciális tolvaj is sejti, ha egy tervezgetett bűncselekményt el fog követni, akkor bizonyosan gyanúsítottá válik. Engem mégsem az tölt el büszkeséggel, hogy minden mezőszilasi lakosról van információm, hanem az, hogy az összes helybéli ismerősöm elfogadta, nem számíthat tőlem kivételezésre. Sajnos nemegyszer találtam magam ilyen helyzetben, itt főleg gyerekkori ismerősökre és közúti ellenőrzésekre gondolok, de nem nehezteltek rám. Belátták, hogy hibáztak, és ezért vállalták a felelősséget.

A nyomozó hatóság tagja.

– Lekopogom, rendészeti szempontból Mezőszilas nyugalmas település. A regisztrált, jogszerűtlen cselekmények száma elenyésző, idén eddig két vagyon elleni bűncselekményről érkezett bejelentés, mindkét esetben fészerben tartott kisgépeket vittek el – vázolta, és hozzátette, hathatósnak tartja, hogy a körzeti megbízottak önállóan is végezhetnek nyomozati tevékenységet, természetesen a bűnügyi szakirányítási ág felügyelete mellett. – Nemrég oldottam meg egy tízrendbeli pénzlopás ügyét, ami a cecei óvodában történt. A tanúként beidézett feltételezett elkövető nemcsak elismerte a bűncselekményeket, hanem időközben a sértettek kárát is megtérítette. Öltözőszekrényben hagyott pénztárcákból és ruhákból tűntek el összegek, és adatgyűjtésem során a sértettek az egyik munkatársukra gyanakodtak. A nőt tanúként idéztem be az őrsre, és elbeszélgettem vele. Felvázoltam előtte, mire kell számítania, ha bebizonyosodik, hogy ezeket a pénzeket ő vette magához, és ennyi elég volt ahhoz, hogy könnyítsen a lelkiismeretén.