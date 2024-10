képalá: Igazi erőpróba volt a gyűjtés, és nem csak az egyén, a Zengő közösség is erősödött, fejlődött általa fotó: Zengő

Óriási kartondobozokat hurcoltak a Zengő Óvoda apróságai a papírgyűjtés, illetve leadás napján, és ami nehéz is volt, azt összefogással és sok nevetéssel vitték a konténerbe.

– Mivel egyrészt mi magunk is támogatjuk a szelektív gyűjtést, ami a mindennapjaink megszokott tevékenysége, ezért az udvarunk egyik tárolójában papírhulladékot, dobozokat, leselejtezett régi könyveket raktároztunk el, várva a gyűjtés napjára. Zöld óvoda révén amúgy is van lehetőség nálunk használt sütőolajat, elemeket és időnként papírt, valamint évi egy alkalommal elektronikai hulladékot is leadni. Értékeljük ezért vigyázzuk is közvetlen és tágabb környezetünket, és mindezt a pozitív hozzáállást, aktív cselekvést igyekszünk kis Zengőseinkben is elültetni, áll az intézmény közösségi oldalán.

A gyermekek egymással versengve, lelkesen segítették a konténert megtölteni.

– Játékosan, tevékenységként élték meg, és közben rengeteg dolgot tanultak a tapasztalások által. Segítették egymást, aktívan összedolgoztak, fejlődött a kitartásuk, a figyelmük, az összpontosító képességük, a logikus gondolkodásuk. Eközben ok- okozati viszonyokat értettek meg, ismereteik, szókincsük bővült, nagymozgásuk, finommotorikájuk fejlődött. Sorolhatnánk napestig, mire is jó, milyen pozitív hatást tud okozni, kiváltani akár egy egyszerű papírgyűjtés is, ám a legfontosabb azonban talán az is, hogy együtt egymásért cselekedtünk, hiszen a befolyt összeget minden esetben a gyerekekre forgatjuk vissza. – fogalmaztak a zengősök. PJD