A Sárszentmiklósi Általános Iskolában újabb zenés program került megvalósításra nemrég. A Lázár Ervin Program aminek célja, hogy a művészet – szociális helyzettől és területi elhelyezkedéstől függetlenül – minden köznevelésben tanuló diák számára egyenlő feltételek mellett hozzáférhető legyen. Most az első, második, harmadik, hatodik és hetedik évfolyamosok számára nyújtott maradandó zenei élményt.

Kiváló hangulat és zene a rendezvényen.

Fotó: Az iskolától

A műsort az Apolló Kulturális Egyesület-Escargo szervezte, akik magas színvonalú műsort hoztak el az iskola falai közé. Az előadás címe: Opera Vibe-rézfúvós koncert volt, a fellépő zenekar pedig a Brass Vibe. Repertoárjukban közkedvelt opera részletek szólaltak meg, rézfúvós átiratban, modern hangszereléssel. Így többek között részletek hangzottak el Mozart: Varázsfuvola, Carl Orff: Carmina Burana, Bizet: Carmen, Verdi: Rigoletto, Webber: Az operaház fantomja című művekből.

Nagy átéléssel hallgatták a gyermeke a zenét!

Fotó: Az iskolától

A moderátor a gyermekekhez igazodva, számukra is érthető, értelmezhető é izgalmas módon konferálta fel az elhangzó műveket. És hogy még szebb emlékként maradhasson meg az esemény, a programban hangszer ismertetőre is sor került. Az előadás egy percre sem engedte el a nézők figyelmét, az előadók pedig mindent megtettek hogy lenyűgözzék a közönségüket. A műsor végén természetesen ráadás dal is megszólalt, amit pedig már együtt énekelt a közönség a zenekarral, ezzel is igazolva az esemény sikerét. Az iskola vezetése, külön megköszönte a Dunaújvárosi Tankerület dolgozóinak is a szervezést és a segítséget a program megvalósításában.